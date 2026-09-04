Fiesta Mayor de Bellvitge 2026: principales actividades y conciertos

La Fiesta Mayor de Bellvitge volverá a llenar el barrio de actividades del 5 al 13 de septiembre. La celebración, una de las más importantes del calendario festivo de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès), marca también el reencuentro de muchos vecinos y vecinas después de las vacaciones de verano y reúne durante nueve días propuestas culturales, deportivas, familiares y musicales impulsadas por la Comisión de Fiestas y las entidades del barrio.

El alcalde de L’Hospitalet, David Quirós, agradece además el trabajo de la Comisión de Fiestas de Bellvitge y de todas las personas que hacen posible la celebración. “Hay cosas que sólo ocurren durante la Fiesta Mayor: saludar a alguien que hacía tiempo que no veías, bajar ‘un momento’ y acabar quedándote toda la tarde, descubrir actividades nuevas o volver a vivir las de siempre”, apunta el edil. En la misma línea, el concejal del Distrito VI, Rafael Gómez Viñas, subraya que estos son “días de reencuentros, de cultura, de tradiciones compartidas y de disfrutar de nuestro barrio con orgullo”.

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Principales actividades

El sábado 5 abrirán el programa la Matinada de Diables i Diablesses y la Matinada de Grallers, junto con torneos deportivos, juegos tradicionales y actividades juveniles. Por la tarde se celebrará la presentación de la 46ª Festa Major y del 36º Estand Socio-Cultural, con pregón del escultor Ferran Soriano, y comenzará el 26º Festival de Teatro Amateur. La jornada incluirá también la Nit Infernal, salsa y bachata en el parque, conciertos de gospel, rock y metal y un baile popular. El domingo 6 habrá bicicletada popular, actividades infantiles, jornada medieval, fiesta de la espuma y la tradicional 'arrossada' popular. Por la tarde se celebrará la Trobada Gegantera, además de circo, teatro y la quinta edición de los premios L’Horgull, y la jornada terminará con música electrónica en el Bellvitge Electro Fest.

El lunes 7 se programan una jornada de puertas abiertas de fútbol, un campeonato juvenil de voleibol, actividades infantiles, baile y fiesta para las personas mayores, teatro, un taller de DJ para jóvenes y un bingo popular. El martes 8 destacarán el espectáculo familiar de cuentacuentos y payasos, el Día de la Diversidad Funcional, la ofrenda floral de las entidades y despedida de los jesuitas, una nueva función teatral y cine al aire libre.

El miércoles 9 habrá actividades infantiles y para personas mayores, un homenaje a Antonio Mayo Gutiérrez, taller de fútbol americano, 'masterclass' de rumbas, el espacio Bellvitge Live Music para jóvenes artistas y una noche de cantautores con Dani Flaco y Javi Jareño. El jueves 10 comenzará la 14ª Feria Comercial y Artesanal de Bellvitge y se sumarán un recital poético-musical, zumba intergeneracional, campeonato de mus, canto coral, la 'cercavila' por los 22 años de la Xiringuitada, el L’Hokura Music Festival y una noche de punk-rock.

El viernes 11 continuará la feria y se celebrarán, entre otras propuestas, la 36ª Cursa Ciclista de Bellvitge, correspondiente al Campeonato de Catalunya, la Festa Holi, un concurso de breaking, circo de calle, habaneras con degustación de 'ron cremat', microfunciones de magia, conciertos y baile popular. El sábado 12 combinará la feria con una maratón de taichí, fútbol inclusivo, un taller de rugby y un acto de reconocimiento a las mujeres del barrio con homenaje a Mari Pau Sola. La tarde incluirá sardanas, bingo musical feminista, circo, 'Drag-tallas', teatro y, por la noche, la 36ª Nit Jove, conciertos y sesiones de DJ.

La fiesta concluirá el domingo 13 con la 4ª Cursa Solidària Pau Pérez, la Trobada de Puntaires, danzas tradicionales del mundo, actividades de agua para niños, el festival Vamos 'P’Andalucía', la clausura del Festival de Teatro Amateur, circo de calle y un concierto de combos de pop-rock de la EMMCA. A las 22 horas tendrá lugar el cierre de la Festa Major con un espectáculo de fuegos artificiales. Durante todos los días podrá visitarse también en el Centro Cultural Bellvitge-Gornal una exposición de pinturas, esculturas, dibujos y fotografías medievales.