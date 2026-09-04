Salen a la venta las entradas para la exposición de Iniesta en el antiguo Imax de Barcelona

El antiguo IMAX del Port Vell de Barcelona volverá a abrir sus puertas a finales de septiembre, tal como estaba previsto, convertido ahora en un espacio para exposiciones y experiencias culturales immersivas. La primera propuesta será 'Iniesta Experience: El Joc Interior', la muestra dedicada a Andrés Iniesta que podrá visitarse en el edificio hasta enero de 2027. Las entradas salen a la venta este viernes, 4 de septiembre. "Es un proyecto que me hace mucha ilusión y que hemos llevado a cabo con mucho cuidado junto a los equipos de NSN y Stoneweg Culture", ha declarado el propio Iniesta.

El que durante años fue el cine IMAX de Barcelona, recuperará así su actividad abierta al público con una función distinta a la que tuvo originalmente. La exposición sobre Iniesta servirá para estrenar esta nueva etapa del inmueble, que estará dedicado durante los próximos años a propuestas expositivas y culturales, antes de reconvertirse en el nuevo Liceu Mar.

La muestra propone un recorrido por la trayectoria deportiva y personal de Andrés Iniesta, desde sus orígenes hasta algunos de los momentos más recordados de su carrera, como el gol de Stamford Bridge o el que marcó en la final del Mundial de Sudáfrica.

Más allá del fútbol

Pero el relato no se centra únicamente en sus éxitos sobre el terreno de juego. Uno de los objetivos de la exposición es mostrar también los retos que acompañaron su carrera dentro y fuera del campo y acercarse a una dimensión menos visible del deporte de élite. La presión, las expectativas, la vulnerabilidad, la superación y la salud mental forman parte del recorrido junto a los grandes momentos deportivos. La propuesta parte de una cuestión: todo el mundo conoce a Iniesta, pero ¿hasta qué punto conoce realmente a la persona?

Según informan los organizadores, el visitante encontrará contenidos audiovisuales y elementos interactivos que permiten aproximarse a la historia de Iniesta desde diferentes perspectivas. La propuesta busca mostrar tanto al futbolista como a la persona que hay detrás de una trayectoria que forma parte de la memoria colectiva de varias generaciones.

El antiguo IMAX

El escenario de la exposición tiene su propia historia. El edificio del IMAX Barcelona, situado en el Port Vell, fue concebido como un cine en 3D y qe lleva años formando parte del paisaje del litoral de Barcelona. Con el cierre de la sala, en el 2014, el inmueble quedó cerrado y abandonado.

Ahora, el espacio inicia una nueva función como espacio expositivo. La muestra de Iniesta será la primera propuesta de esta nueva etapa, concebida y desarrollada por Stoneweg Culture y comisariada conjuntamente con NSN, compañía cofundada por Andrés Iniesta. Luego se convertirá en el futuro Liceu Mar.

Para Jaume Sabater, fundador y presidente de Stoneweg, el proyecto supone una "apuesta por la cultura y el deporte", dos ámbitos que impulsa desde hace años. Sabater es promotor del Museu Carmen Thyssen Barcelona, del proyecto Godó i Trias, en L’Hospitalet, y del Palau Martorell, y acaba de adquirir también la histórica Sala Parés de Barcelona.

Sabater destaca que este nuevo proyecto tiene un carácter especial por realizarlo junto a Iniesta, su amigo y socio, y por estrenarlo en Barcelona, una ciudad por la que afirma que apuesta desde hace años.

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La exposición abrirá a finales de septiembre de 2026 y podrá visitarse hasta enero de 2027 en el antiguo IMAX del Port Vell. Las entradas estarán disponibles desde este viernes 4 de septiembre a través de la web oficial.