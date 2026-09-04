Barcelona comienza el curso escolar con obras previstas en 148 escuelas e institutos de la ciudad

El Ayuntamiento de Barcelona y el Departament d’Educació i Formació Professional de la Generalitat de Catalunya destinarán este 2026 un total de 71 millones de euros a mejorar los equipamientos educativos de la ciudad. La inversión permitirá, según cálculos del consistorio, llevar a cabo 188 actuaciones en 148 centros educativos a lo largo del año, 126 de ellas durante este verano. Del total, 55,5 millones corresponden al Ayuntamiento y 15,5 millones al Departament d’Educació.

Las actuaciones tienen como objetivo avanzar hacia unas condiciones de escolarización similares en los centros educativos de Barcelona, además de mejorar la inclusión, la accesibilidad y la eficiencia energética de los edificios. Entre las intervenciones previstas hay nuevas construcciones, grandes reformas de centros existentes, mejoras de patios y espacios de mediodía, renovación de mobiliario y actuaciones para mejorar el confort climático.

Este 2026 se invertirán más de 6,5 millones de euros en nuevas construcciones destinadas a responder a las necesidades de escolarización de la ciudad o a sustituir centros obsoletos. Entre las principales obras se encuentran las del edificio definitivo del Institut Escola Cal Maiol, en el recinto de Can Batlló, y los proyectos de las nuevas sedes de la Escola Gaia, el Institut Escola Xirinacs y el Institut Escola Els 30 Passos.

Obres en Cal Maiol / Ajuntament de Barcelona

En septiembre, el alumnado y el profesorado del Institut Vallcarca estrenarán el nuevo edificio del centro, hasta ahora ubicado en las instalaciones de la Escola Mas Falcó. También se está redactando el proyecto de la sede definitiva de la Escola Entença, que está previsto que pueda trasladarse a la nueva ubicación de la calle Provença durante el curso 2029-2030.

Nueva sede que se estrenará en Vallcarca / Ajuntament de Barcelona

La inversión también contempla cerca de 18 millones de euros para grandes actuaciones de mejora y renovación de centros existentes. Entre ellas se encuentran las intervenciones en varios centros de la Zona Nord, que desde el curso 2024-2025 funcionan como institutos escuela, así como las obras del Institut Escola Sant Felip Neri, el Institut Escola de La Flor de Maig y el Institut Escola Mallorca.

Nuevos sistemas de aerotermia

Otra de las principales líneas de actuación es el Pla Clima Escola Barcelona. Este año se destinan 22,95 millones de euros a continuar con la instalación de sistemas de aerotermia en 30 centros más, con lo que se alcanzarán 84 edificios climatizados. El objetivo es llegar a 170 centros en 2029, una actuación que beneficiará a 55.000 alumnos. El plan también incluye mejoras como protecciones solares, sustitución de carpinterías, aislamiento y refugios climáticos exteriores.

Pau Casals Horta placas climáticas / Ajuntament de Barcelona

En total, se dedicarán alrededor de 24 millones de euros a mejorar el confort ambiental de los centros educativos. A estas actuaciones se suman diferentes programas de eficiencia energética y ambiental, así como la renovación de patios y espacios exteriores. La mejora de los espacios inclusivos también se mantiene entre las prioridades de este año. El programa de nuevos usos inclusivos llegará a doce centros más de la ciudad, con espacios de mediodía más confortables y mejor equipados. Además, se destinan 1,6 millones de euros a nuevo mobiliario y equipamiento y a la reposición de elementos.

La renovación del mobiliario de las aulas de las escuelas públicas de Barcelona continúa este año después de iniciarse durante el curso 2020-2021. El Consorci d’Educació ya ha actuado en las aulas de i3, i4, i5, 1.º, 2.º y 3.º de ESO, y este año prepara el nuevo mobiliario de 4.º de ESO.

Las actuaciones también llegan a los centros de enseñanzas postobligatorias. Este curso comenzará una primera fase de las obras de adecuación del Institut Pablo Ruiz Picasso para acoger una oferta educativa especializada en estudios ferroviarios. También está prevista la apertura de una nueva sede del Institut del Disseny i Arts Gràfiques de Barcelona en la Zona Franca y la reanudación de las obras del Institut de l’Esport de Barcelona en las Piscines de Salt de Montjuïc.

En total, este 2026 se destinan casi 9 millones de euros a 17 actuaciones en centros de enseñanzas postobligatorias, que incluyen mejoras técnicas y funcionales, ampliaciones, actuaciones en espacios exteriores y trabajos de accesibilidad.

La segunda teniente de Alcaldía, Maria Eugènia Gay, ha defendido que esta inversión permitirá avanzar hacia una red educativa pública "más inclusiva y preparada para afrontar retos como la emergencia climática”. La concejala de Educación, Sara Belbeida, ha señalado que es necesario mantener en buen estado los centros y ha destacado la importancia de las instalaciones para el alumnado y los profesionales que trabajan en ellos.