Collboni refuerza la ayuda a Járkov durante una visita a Kyiv marcada por un ataque ruso

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha cerrado este viernes su visita a Ucrania con el compromiso de reforzar la cooperación con Járkov, según ha informado el propio Ayuntamiento de Barcelona. La última jornada del viaje ha coincidido con un ataque ruso en Kyiv, donde se ha encontrado la delegación municipal.

Según la información facilitada por el consistorio, el ataque ha afectado a la sede central del servicio de seguridad ucraniano, situada cerca de la catedral de Santa Sofía. Collboni ha condenado la ofensiva y la ha calificado de “escalada inaceptable” por el riesgo para la población civil.

Antes del ataque, Collboni se ha reunido con el alcalde de Járkov, Ihor Terekhov, para hacer seguimiento del acuerdo de cooperación entre ambas ciudades. Durante el encuentro, los dos alcaldes han abordado las necesidades de la ciudad ucraniana para los próximos meses.

El transporte público y el suministro eléctrico de cara al invierno se han situado entre las principales prioridades, de acuerdo con el Ayuntamiento. Barcelona ha planteado reforzar la ayuda con autobuses destinados, entre otros usos, al transporte escolar y generadores eléctricos.

El alcalde Collboni cierra su agenda institucional en Kiiv con el compromiso de reforzar la colaboración con la ciudad de Járkov / Ayuntamiento de Barcelona

Járkov ya ha recibido diez autobuses de TMB enviados desde Barcelona. Según ha explicado el consistorio, los vehículos se han utilizado para facilitar los desplazamientos de la población, trasladar heridos, evacuar a vecinos de zonas atacadas y transportar a menores hasta los centros educativos.

En la reunión también ha participado sor Lucía Caram y se ha planteado aumentar la implicación del sector privado para conseguir más recursos. Además, se ha abordado la posibilidad de ampliar la cooperación a otros municipios ucranianos próximos al frente y conectarlos con redes de ciudades europeas.

Durante su estancia en Kyiv, la delegación barcelonesa también ha visitado zonas afectadas por los ataques rusos y ha conocido el funcionamiento de escuelas y refugios que han permitido mantener la actividad educativa durante las alertas aéreas, siempre según la información difundida por el Ayuntamiento.

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Collboni también se ha reunido con la embajadora de la Unión Europea en Ucrania, Katarína Mathernová. En el encuentro se han abordado posibles proyectos europeos de apoyo a las administraciones locales ucranianas. Con la visita a Kyiv, Collboni ha puesto fin a una gira institucional que también ha incluido Sarajevo y Varsovia.