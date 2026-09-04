La comunidad ceutí de Barcelona se vuelca con el Día de Ceuta en plena crisis migratoria

La comunidad ceutí de Barcelona celebra este viernes 4 de septiembre el Día de la Ciudad Autónoma de Ceuta, en un momento especialmente complejo para la ciudad norteafricana. La celebración llega en plena crisis migratoria tras la entrada masiva de migrantes de finales de julio, y mientras sus ciudadanos tratan de convivir con el colapso asistencial y una situación de tensión política y social.

La celebración, organizada por la Casa de Ceuta en Barcelona, tiene lugar el día 4, y no el 2, fecha oficial de la festividad, porque muchos ceutíes que viven fuera aprovechan ese día para regresar a la ciudad y celebrar allí su día. Así, este viernes ceutíes y descendientes de ceutíes residentes en Barcelona se reunirán para conmemorar la festividad de su ciudad de origen y mantener vivo el vínculo con Ceuta.

El acto tendrá lugar a las 18.30 horas en el Centre Cívic del Besòs i el Maresme, en la rambla de Prim, 89, si bien la Casa de Ceuta tiene su sede habitual en la plaza Mare Nazària Marchel, en el mismo barrio. El presidente de la entidad, Rafael Corral, ha declarado en una entrevista con este diario que tienen las puertas abiertas "para todo el que quiera acercarse", sea o no originario de la ciudad autónoma.

Un día de reencuentro y cultura

La jornada está organizada por la Casa de Ceuta en Barcelona y combinará una conferencia, una exposición fotográfica y el regreso de un certamen literario que forma parte de la historia de la entidad. No obstante, más allá de la programación cultural, la festividad será también este año un punto de encuentro para una comunidad que mantiene desde Barcelona su vínculo con una ciudad que atraviesa un momento especialmente complejo.

El acto central será la conferencia 'Las mil y una Ceuta', que pronunciará Eloy Martín, catedrático del Departamento de Humanidades de la Universitat Pompeu Fabra. Al finalizar, se inaugurará la exposición 'Miradas', con obra fotográfica de Jesús Valle, que podrá visitarse durante los días siguientes en el mismo centro cívico.

La celebración recuperará además una nueva edición del histórico certamen literario 'Habla de mí', dedicado a la poesía y la narrativa breve. La pandemia abrió un paréntesis en esta iniciativa precisamente cuando alcanzaba su 25.ª edición, y este año la Casa de Ceuta retoma el concurso.

El acto contará con la presencia del presidente de la entidad, Rafael Corral, así como de representantes del Consell de Districte de Sant Martí, otras personalidades institucionales y representantes de las casas regionales y provinciales con sede en Barcelona, ha informado el ayuntamiento. Corral explicó en una entrevista reciente con EL PERIÓDICO cómo vive la crisis migratoria desde la distancia.

Historia de la Casa de Ceuta en Barcelona

La celebración será también una oportunidad para poner en valor la trayectoria de una entidad que lleva 60 años vinculada a Barcelona. La Casa de Ceuta se fundó en 1966, después de que un grupo de personas decidiera publicar un anuncio en un periódico en marzo de aquel año para poner en marcha la entidad.

En 1974, la Casa se integró en la Casa de Andalucía bajo el nombre de "Amigos de Ceuta". En 1979 comenzó una segunda etapa, ya como Casa de Ceuta "Virgen de África", que supuso un nuevo impulso para sus actividades. Entre ellas destacó la celebración, por primera vez, del Día de Ceuta en Barcelona.

En 1994 se inauguró la sede definitiva de la entidad en el distrito de Sant Martí. Actualmente, la Casa de Ceuta tiene su sede en un espacio cedido por el Ayuntamiento de Barcelona en la plaza de Mare Nazaria March, en el barrio del Besòs y el Maresme.

La entidad gestiona además el blog 'Crónicas de Ceuta en Barcelona', con el que mantiene un vínculo continuado entre las ciudades de Barcelona y Ceuta. También edita Abyla, su revista informativa de periodicidad trimestral, y ha publicado los 'Cuadernos de la Casa de Ceuta en Barcelona', donde se recoge la historia de la entidad.

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Su actividad le ha valido distintos reconocimientos. En 2015, recibió la Medalla de Honor de Barcelona por su tarea de promoción y conservación de las tradiciones y la cultura de Ceuta y por fomentar el intercambio entre las comunidades de Ceuta y Catalunya. También ha recibido la Medalla de Sant Martí del Ayuntamiento de Barcelona, el galardón Casa Ejemplar de la Federación de Casas Regionales y Entidades Culturales de Cataluña (FECARECAT) y el premio de la Federación de Asociación de Vecinos de Ceuta.