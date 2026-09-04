Barcelona registra nuevo récord de temperatura máxima en septiembre: 34 grados según el Observatori Fabra

Los registros de temperatura en Barcelona han batido un nuevo récord histórico para un mes de septiembre. Según datos del Observatori Fabra, referencia meteorológica en la capital catalana, este viernes se ha registrado en la ciudad una temperatura de 34,1ºC, superior a la del récord de los 33,6ºC consignados el pasado miércoles, hace tan sólo 48 horas. Hasta este año, el dato más elevado se situaba el 25 de septiembre septiembre del 1983: 33ºC.

Precisamente, el mismo miércoles se hizo público que el verano meteorológico de 2026 ha sido el más cálido registrado en Catalunya, según datos del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat). La temperatura media del conjunto de Catalunya durante los meses de junio, julio y agosto es la más elevada jamás medida desde que hay registros (periodo 1991-2020) del Meteocat.

La anomalía respecto a la media es de exactamente 3,0°C en más del 80% de Catalunya. Y en algunas zonas como el Pirineo Occidental, la plana de Vic y otros puntos del interior, la anomalía de la temperatura del verano ha superado los más de 4,0°C. De esta forma, se superan los veranos de 2022, 2003 y 2025, que eran los más cálidos hasta la fecha.

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"La temperatura máxima durante el día ha sido la que más ha contribuido a este carácter extremadamente cálido del verano, aunque la temperatura mínima nocturna también se ha mantenido muy elevada", señalan los expertos del Meteocat. En cuanto al calor nocturno, precisamente se han contabilizado 59 noches tórridas (la temperatura nocturna no baja de 25°C) en Barcelona.