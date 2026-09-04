Un camión choca contra el monumento a la sardana de Barcelona y vuelve a mutilar varias figuras

Un choque fortuito de un camión ha vuelto a mutilar el monumento a la sardana de Barcelona, situado en la montaña de Montjuïc. El accidente ha descabezado a uno de los danzantes del conjunto y lo ha dejado sin un brazo, según ha informado ‘La Vanguardia’ y el Ayuntamiento de Barcelona ha confirmado a EL PERIÓDICO. Además, otras dos figuras han perdido una mano cada una.

El monumento a la sardana en Montjuïc, con la figura decapitada por el choque de un camión. / Ferran Nadeu

No es la primera vez que la escultura -encargada por el alcalde franquista Josep Maria Porcioles e inaugurada en 1966- sufre graves daños. De hecho, ya se tuvieron que rehacer brazos y manos de ocho figuras en 2022, un año y medio después de que fuese atacada en un acto vandálico. Entonces, los arreglos costaron 28.500 euros.

El nuevo percance que ha causado desperfectos una vez más en el monumento sucedió el pasado 19 de agosto, precisa el consistorio. Explica que el camión es de una empresa privada que maniobraba por unos trabajos que efectuaba en el entorno del conjunto escultórico, plantado entre la carretera de Montjuïc y los jardines de Joan Brossa.

El monumento a la sardana en Montjuïc, con algunas figuras dañadas tras la colisión de un camión. / Ferran Nadeu

El ayuntamiento comenta que, después de que el vehículo impactase contra la escultura, los responsables de la empresa “se pusieron en contacto de inmediato” con el distrito de Sants-Montjuïc para advertirle del destrozo. “Asumieron su responsabilidad y se han comprometido a asumir el gasto de la reparación”, añade.

Próximamente se acordará con la compañía cómo se procede a restaurar el monumento. El consistorio no ha precisado cuánto costará las obras ni si se han recuperado la cabeza y el brazo que se desprendieron de la figura o si ambas piezas tendrán que volverse a esculpir antes de ser repuestas.