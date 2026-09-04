La huelga de las bibliotecas de Barcelona se prolongará durante septiembre y el Ayuntamiento muestra su "voluntad de acuerdo"

Todavía no se vislumbra un fin próximo al conflicto abierto entre el Ayuntamiento de Barcelona y las bibliotecas de la ciudad, que mantienen una huelga indefinida desde el pasado 26 de mayo. Tras la manifestación del pasado 1 de septiembre frente a la Sagrada Familia y las dudas generadas sobre el marco de las negociaciones, el gobierno local ha reiterado su “total voluntad de llegar a un acuerdo” en el marco de este frente. Lo ha dicho el concejal de Cultura e Industrias Creativas de Barcelona, Xavier Marcé, quien ha insistido en que se trata de un servicio “muy bien valorado por la ciudadanía”, por lo que “hay que dar la importancia que tiene al trabajo que hacen los trabajadores de las bibliotecas”.

Precisamente, los sindicatos que lideran el comité del Consorcio de Bibliotecas de Barcelona, CGT e Intersindical, critican que la “falta de negociaciones” por parte del consistorio y ya en junio anunciaron que llevarían el conflicto laboral al Departament de Treball para su intermediación. El gobierno local ya ha adelantado que la próxima semana tienen prevista una reunión bajo la conciliación de Treball y que la previsión es que “difícilmente se resuelva” entonces el conflicto, pero que aspiran a hacer posturas en próximas convocatorias. Para el comité, esto no implica que las negociaciones estén abiertas y reprochan que la última reunión entre ambas partes se produjese el pasado 16 de junio.

Durante la protesta del pasado día 1 se llegaron a cerrar 37 de las 41 bibliotecas municipales de Barcelona. Este verano, aproximadamente una de cada cuatro bibliotecas ha tenido que cerrar por falta de personal suficiente para mantener la atención al público, una situación que amenaza con prolongarse. El día 14 de septiembre, los trabajadores de las bibliotecas celebrarán una nueva asamblea en la que se decidirán los pasos a seguir.

Los orígenes del conflicto

Aunque el conflicto estalló entre abril y mayo de este año, sus raíces se remontan mucho más atrás. El año 2001 se creó el Consorcio de Bibliotecas de Barcelona, que está integrado por el Ayuntamiento de Barcelona y la Diputación. Desde entonces, esto ha supuesto que exista un doble modelo salarial, dado que alrededor de un 30% de la plantilla ha funcionado y funciona bajo las condiciones de la Diputación de Barcelona, mientras que el 70% restante lo hace con las del consistorio.

Con los años, cada administración ha ido aplicando sus respectivas mejoras. La Sindicatura de Comptes y el Tribunal de Comptes ya señalaron en 2021 que era incompatible con el marco legal mantener esa dualidad. Es decir, que todos los empleados tuvieran “un único convenio de referencia” y que este sea ser el convenio general del ayuntamiento, tal y como ha remarcado también el propio Marcé.

Trabajadores de las bibliotecas de Barcelona protestan frente a la Sagrada Familia para reclamar mejoras en sus condiciones laborales. / Jordi Otix

Tras ello, otro de los orígenes del conflicto se halla en el marco nuevo acuerdo de condiciones del Ayuntamiento de Barcelona 2025-2028, firmado por los tres sindicatos mayoritarios en el consistorio (CCOO, CSIF y UGT) con el gobierno municipal del alcalde Jaume Collboni y al que se opuso la CGT, uno de los sindicatos que integran el comité de las bibliotecas. Este acuerdo, que entró en funcionamiento en febrero define las condiciones laborales de unos 15.000 empleados municipales. En el caso de las bibliotecas, el ejecutivo local es que el comité se adhiera para poner fin a la doble escala salarial y unificar las condiciones de los trabajadores.

Este movimiento, sin embargo, provoca que algunas supuestas mejoras no se apliquen a parte de la plantilla porque ya las tenían adquiridas antes y viceversa. O también que, en pro de algunas mejoras, se renuncia a beneficios adquiridos con los años. Puntos que han generado tensiones por parte de los sindicatos en el marco de las negociaciones. Por ejemplo, apunta el mismo ayuntamiento, una de las mejoras del nuevo convenio municipal es que todos los empleados pasen a tener una jornada laboral de 35 horas semanales, pero el 30% de la plantilla de bibliotecas, el que está adscrito a la Diputación ya contaba con esa mejora.

Además, el comité denuncia que para esta parte del personal sufrirá la “pérdida de una serie de condiciones sociales”, como “ayudas económicas, tiques comedor y días de asuntos propios”. El gobierno local defiende que ha ofrecido una mejora salarial de entorno al 8% para el personal que actualmente cuenta con las condiciones de la Diputación para poder equipararlo al del resto de trabajadores y que esas condiciones sociales deberían quedar “superadas por el aumento retributivo propuesto”. En un comunicado enviado este jueves, CGT e Intersindical afirman que, ni con ese aumento del 8% “las bibliotecas quedarían equiparadas al resto de la plantilla municipal” porque, dicen, el ayuntamiento “continúa negando el acceso a la cerrera horizontal, la cual sí que disfruta el resto del personal municipal.

Cambios y margen de maniobra

El concejal de Barcelona Xavier Marcé señala que la propuesta municipal supondría una reorganización de los horarios con jornadas más compactas. “Los trabajadores pasarían a hacer horarios estrictamente de mañana o de tarde, con un día a la semana en el que tendrían que hacer mañana y tarde”, ha dicho. Marcé sostiene que este cambio supondría “una mejora sustancial” dentro del marco general del Ayuntamiento. El ejecutivo local reconoce los cambios y dificultades para poder cuadrar los horarios, dado que parte de los trabajadores tienen condiciones específicas que, con la adhesión, prevén que se modifiquen. Con todo, el mismo gobierno considera que se han propuesto "estructuras horarias de forma equitativa".

Marcé también destaca la funcionarización del personal como uno de los principales avances de la propuesta, un acuerdo perteneciente, recuerdan los sindicatos, a la negociación colectiva de la Mesa General del Ayuntamiento en 2025. “La funcionarización implica un conjunto de mejoras muy importantes”, señaló, entre ellas el acceso a los recursos generales del Ayuntamiento, la prevención de riesgos laborales y una carrera profesional más amplia. Según el concejal, a los trabajadores de las bibliotecas, que ya pasaron una oposición para acceder a su puesto de trabajo, “se les abre la puerta a una carrera profesional mucho más amplia, mucho más horizontal”.

El edil barcelonés considera que la propuesta es “viable, equilibrada y respetuosa” y asegura que busca tanto “atender las demandas del personal de las bibliotecas” como garantizar las necesidades de un servicio público que también cumple funciones culturales, educativas, sociales y de refugio climático. Marcé ha remachado que su propuesta "tiene márgenes de maniobra, como todas las propuestas municipales, pero dentro de unos criterios que deben cumplir los elementos de adecuación al marco general del Ayuntamiento y el respeto a un servicio público que es de primera magnitud en Barcelona”.