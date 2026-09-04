Los vertidos de escombros persisten en Collserola pese a hundirse la afluencia por la peste porcina

La emergencia por la peste porcina africana, declarada en diciembre pasado, mantiene vigente la prohibición de acceso al espacio forestal del parque de Collserola, lo que incluye adentrarse en caminos, ascender por las cuestas o penetrar en el bosque. La reapertura se ha alejado tras el hallazgo de otros cinco jabalíes muertos por el brote esta semana. En paralelo, se investiga si el incendio que arrasó 56 hectáreas la semana pasada fue obra de una persona. En todo caso, no se inició dentro de la zona en que se impide el paso, sino en un tramo asfaltado por donde se puede circular en la carretera alta de Roquetes, en Barcelona. El consorcio del parque natural asegura que las restricciones de entrada al medio natural se acatan en gran medida, aunque no ha comportado que desaparezcan vertidos ilegales, un factor de riesgo que puede avivar eventuales incendios.

Mientras ha caído la multitud de pequeños desperdicios que lanzan excursionistas y paseantes, siguen apareciendo escombros que, aun sin alcanzar enormes proporciones allí donde aparecen, van sembrando cunetas, accesos y otros puntos de la periferia del parque con cúmulos de material que puede resultar peligroso y actuar como combustible de prenderse fuego. “Se mantienen más o menos como siempre”, asegura Vilamú. “Muchos de estos vertidos no vienen por gente que va a pasear, sino que están en lugares próximos a las carreteras -sitúa-. En las carreteras no hay restricción para circular y, por lo tanto, cualquier vehículo puede encontrar una entrada abierta en la que meterse, tirar la basura y marcharse”.

El cargo del parque dice que “hay un poco de todo” entre la basura que la empresa contratada por el consorcio retira. Menciona restos de muebles y azulejos de cocinas recién demolidas en una reforma, unos pocos sacos de cascotes de una obra casera o un par de somieres. “Este año nos estamos encontrando con algunos vertidos más de los habituales de uralita”, precisa Vilamú. Se refiere al antiguo material de obra de fibrocemento, que contiene amianto, potencialmente tóxico y del que es obligatorio desprenderse. La compañía encargada de la limpieza programa retiradas de ese material, que requiere de un tratamiento específico por motivos de salubridad.

Vilamú distingue que no todo lo que se derrama en la montaña es inflamable ni resulta igual de peligroso. “Hay vertidos de materiales diversos -analiza-. Alguna vez pueden haber productos químicos, aunque no son muy frecuentes, pero a veces sí hemos encontrado disolventes o pinturas. Igualmente, una cocina desmontada, con material de madera o similar, no arderá por sí sola, pero hará una gran llama si se enciende”.

Restos de madera y otros materiales de obra en un rincón de Collserola, esta semana. / MANU MITRU

El consorcio expresa que resulta muy difícil identificar y localizar a los autores de esos vertidos ilegales. Sí sospecha que el origen son sobre todo pequeñas obras de las que se encargan empresas que actúan fuera del circuito legal y que eluden pagar tasa por llevar escombros al punto verde.

Mientras ha disminuido la cantidad de pequeños desperdicios recogidos, han repuntado los restos de amianto arrojados en la montaña

Papeleras casi vacías

El organismo que vela por el paraje explica que la recogida de basura en papeleras, zonas de ocio y de estancia se ha hundido al no arrojarse apenas pequeños desechos, a causa del veto a que los paseantes se introduzcan en Collserola para contener el brote de la enfermedad animal. El desplome da cuenta de que las visitas han decaído a niveles prácticamente residuales.

Basura desperdigada en un punto de Collserola, esta semana. / MANU MITRU

“La mayoría de la gente respeta las medidas por la peste porcina y estamos en el orden de un 15% a un 18% de entradas en relación con los mismos meses del año anterior”, compara el jefe del servicio de acción territorial del parque natural, Joan Vilamú. Sí señala una excepción, originada por el afán de contemplar el eclipse solar del 12 de agosto, lo que llevó a que algunas personas se saltaran el impedimento de ascender a Collserola. “Estábamos recogiendo poca cosa, pero en los días siguientes del famoso eclipse recogimos bastante, sobre todo en lugares elevados, aunque desde aquí no se veía al 100%”, indica el responsable.

Al margen de la disruptiva atracción por la sincronía de los cuerpos celestes, el porcentaje revela que existe una minoría que infringe las prevenciones para evitar la expansión del virus y se interna en la sierra. “Los vemos yendo por el parque, circulan pocos, pero los hay”, señala Vilamú. “No tendría que haber nada de basura pero, como hay gente que sigue entrando, continúa apareciendo, aunque en una dimensión más pequeña”, observa.

Repunte en 2025

La peste porcina irrumpió a finales de 2025, un año en que aumentó la basura arrojada en la sierra de Collserola. Según la última memoria de gestión del parque, se retiraron 111 toneladas de residuos el año pasado, un 44,15% más que en 2024, cuando se levantaron 77 toneladas. La cantidad de los dos últimos años es inferior a la que se registró en la pospandemia, que se caracterizó por una gran afluencia de público a la montaña tras el confinamiento. Los desechos recogidos al año superaron las 140 toneladas entre 2021 y 2023.

Una bolsa de basura y otros desperdicios en Collserola, esta semana. / MANU MITRU / EPC

“Es muy irregular”, evalúa Vilamú. “A veces, coinciden diversos vertidos y, a veces, pasan semanas o meses sin ninguno que sea grande, es un poco aleatorio y no hay una explicación clara”, comenta.

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El parque natural pagó 249.669,30 euros en 2025 en tareas de limpieza, de los que 35.980,23 euros se destinaron a 79 actuaciones extraordinarias para cargar con 23 toneladas de vertidos peligrosos o de proporciones considerables. En ese capítulo, se incluye la retirada de las 15 toneladas que pesaban los 1.839 neumáticos arrojados debajo de la carretera de les Aigües, en Barcelona. Este año no se ha detectado que el parque se haya usado como vertedero para deshacerse de ruedas desgastadas.