Collserola se plantea cortar árboles y matorrales en tramos de Barcelona tras el peor incendio en 32 años

El incendio declarado el 25 de agosto en Collserola, que obligó a confinar dos barrios de Barcelona y desalojar preventivamente a 35 personas, es el peor que ha sufrido la sierra desde hace 32 años. "Seguramente hubo otros antes pero, que tengamos conocimiento, es el más grande desde agosto de 1994, cuando ardieron 142 hectáreas en la zona de la Floresta y Les Planes, en Sant Cugat del Vallès, al lado de los túneles de Vallvidrera", precisa Joan Vilamú, jefe del servicio de acción territorial del Consorcio del Parque Natural de Collserola. El organismo -que vela por un paraje de 11.100 hectáreas repartidas entre la capital y ocho municipios- ha medido que se quemaron 56,9 hectáreas en el fuego que prendió la semana pasada y que se dio por extinguido del todo este lunes. Del total, 53 hectáreas se calcinaron en Barcelona y las otras tres, en Montcada i Reixac. "Desde los 90, hemos tenido unos cuantos de 10, 15, 20 o 25 hectáreas, pero en este han sido más", distingue Vilamú.

Incendio en Collserola

La particular virulencia del último siniestro -bajo investigación y que se sospecha que se inició por una “acción humana”- no ha pasado por alto. De hecho, ha abierto una reflexión en el consorcio del parque natural sobre si conviene talar árboles y arbustos para despejar parajes y proteger la vertiente septentrional de la sierra, donde se concentra la mayor extensión de cobertura arbórea. Esa barrera de seguridad debería restar alimento a las llamas para que no avancen en caso de repetirse otro episodio similar al de la semana pasada y evitar así que pueda resultar aún más destructivo si penetra de lleno en el núcleo verde de Collserola, en la frontera que separa a Barcelona de poblaciones del Vallès Occidental y el Baix Llobregat.

“Tendremos que estudiar si debemos hacer algún tratamiento de vegetación y gestión forestal para ver si debemos hacer algunas actuaciones para reducir la vegetación en esos puntos para que, si vuelve a pasar, el fuego no vaya más allá y no alcance la masa boscosa que hay en la cara norte”, apunta Vilamú. El responsable diferencia esa idea de las franjas de protección perimetral obligatorias en las urbanizaciones, pero añade que la pretensión es semejante para que las llamas no crucen las cumbres para saltar de Barcelona al resto de la reserva. “Sería un tratamiento de esponjamiento de la vegetación, es decir, sacar árboles y desbrozar matorrales para reducir la carga inflamable y, si los incendios llegan allí, que no sean causantes de focos secundarios y terciarios, sino que los bomberos tengan capacidad para pararlo ahí”, sugiere.

La posible medida para paliar un potencial incendio agresivo en Collserola es un planteamiento aún embrionario, surgida con el reciente sobresalto en la corona montañosa aún caliente. “Es algo que hemos empezado a pensar ahora y a poner sobre la mesa”, explica Vilamú. “Tenemos que hablar con los bomberos y la sección de bosques de la Generalitat de Catalunya -señala-. Debemos ver si hay que comenzar a aplicar nuevas medidas en zonas donde tradicionalmente los incendios se paraban”.

Vista de la zona de la carretera Alta de Roquetes, en Collserola, donde se originó el incendio de la semana pasada en Barcelona. / MANU MITRU

Mayor intensidad

El último incendio en Collserola manifestó una potencia y adquirió una dimensión que lo diferencia de los que se han producido en otras ocasiones. El fuego es un riesgo siempre latente en el macizo que, aunque en una proporción pequeña, ha dejado un rutinario rastro de advertencia en los últimos años, menor comparado con el terreno malogrado este verano. En 2025, las llamas devoraron 2,26 hectáreas en el parque natural, mientras que la media anual de parcelas quemadas fue de 7,47 hectáreas, según datos del consorcio de Collserola.

Vilamú constata que la evolución habitual de los incendios en la sierra ha variado. Además del episodio que llevó a ordenar que se recluyeran vecinos de Torre Baró y Ciutat Meridiana, el parque sufrió otro susto el 14 de agosto, cuando las llamas afectaron a 8,5 hectáreas en la montaña de Sant Pere Màrtir, entre Barcelona y Esplugues de Llobregat. “Los dos han pasado en lugares donde es frecuente que haya incendios recurrentes pero, en ambos casos y sobre todo en el último, que cogió mucha superficie, atravesó mucho más allá de la cresta”, repara el jefe de acción territorial de Collserola.

Una loma quemada en el parque natural de Collserola, por el reciente incendio originado en Barcelona. / MANU MITRU

El responsable comenta que los bomberos llaman “incendios topográficos” a esos siniestros, “porque habitualmente suben por la vertiente soleada, comienzan en la zona urbana y acaban arriba de la cresta, donde habitualmente se paraban o los bomberos los detenían”. Vilamú advierte que “han cambiado un poco las circunstancias”, a tenor de la última emergencia en el parque natural.

Ascensión veloz

En ese sentido, destaca que el fuego “subió mucho más deprisa”. “Parece que quemó con más intensidad, cogió incluso algunos árboles de la parte de arriba que no se habían quemado en incendios anteriores y tiró focos secundarios hacia la vertiente norte”, describe. El operativo movilizado la semana pasada admitió que le preocuparon los focos que se crearon al caer las llamas sobre una cavidad entre Torre Baró y Ciutat Meridiana, por la posibilidad de que hubiesen podido descontrolar el fuego y amplificarlo.

Edificios y viviendas en torno al parque natural de Collserola, con el Tibidabo al fondo, en Barcelona. / MANU MITRU

“Originó que en la vertiente norte se quemasen algunas hectáreas que habitualmente no se habían quemado nunca”, recalca Vilamú. “Tenemos que estudiar con los bomberos si a partir de ahora forma parte de una nueva normalidad”, completa.

La labor de prevención que se sopesa ampliar no es nueva en Collserola. En los últimos tres años, la Generalitat ha destinado un millón de euros para rebajar la espesura de vegetación en 328 hectáreas de bosque en el macizo, catalogadas como perímetros de protección prioritaria para contener el peligro de grandes incendios en el límite con la red viaria, cultivos o núcleos poblados. En 2025, se intervino sobre 156,50 hectáreas de Sant Cugat, Molins de Rei y El Papiol.

En lo que va de 2026, se han declarado 18 incendios que han afectado a 66 hectáreas. Los recientes percances se desvían del balance positivo del año pasado, con “una incidencia de incendios en general menor que en años anteriores”, evaluó la última memoria de gestión del consorcio de Collserola. En 2025, se registraron 18 conatos de incendio, en línea con la media desde 2011. El 45% se atribuyeron a negligencias. Además, el 56% de las 2,26 hectáreas asoladas el último año se arrasó en un solo incendio, correspondientes a 1,27 hectáreas de terreno forestal no arbolado en el Turó dels Quatre Pins, en Montcada.