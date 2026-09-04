Barcelona ya suma 12 muertos en accidentes de tráfico y supera en septiembre todo el balance de 2024 y 2025

Barcelona suma ya 12 personas fallecidas en siniestros de tráfico en lo que va de 2026, una cifra que supera el balance total de los dos últimos años. El dato se ha alcanzado esta semana, cuando todavía quedan casi cuatro meses para terminar el año.

La duodécima víctima murió este jueves, 3 de septiembre, en la Ronda Litoral (B-10), cuando el conductor de un camión perdió el control del vehículo, que acabó volcando sobre la calzada. Con este fallecimiento, Barcelona supera los 11 muertos registrados tanto en 2024 como en 2025. En ambos años fue necesario esperar hasta el 31 de diciembre para alcanzar esa cifra.

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Dos muertes en apenas tres días

La última víctima llega, además, después de otro siniestro mortal ocurrido apenas tres días antes. El 31 de agosto, un motorista de 38 años murió tras ser arrollado por un turismo en la confluencia de las calles Mallorca y Aribau, en pleno Eixample. El conductor del coche trató de huir del lugar de los hechos y fue detenido posteriormente. Aquel fallecimiento elevó a 11 el número de víctimas mortales de tráfico en Barcelona este año, y fue superado 72 horas después.