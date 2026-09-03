"Es histórico": Badia del Vallès se conjura con tres empresas para la gran retirada de amianto pionera en Europa

El Ayuntamiento de Badia del Vallès se ha reunido con las tres uniones temporales de empresas que ejecutarán la retirada de amianto en 127 comunidades de vecinos, dentro de la primera fase del proyecto para eliminar el material tóxico de los edificios del municipio.

Se trata de un paso especialmente esperado en una localidad donde la presencia de amianto constituye un problema singular. Badia es un caso único en España, al haber sido levantada de una sola vez con fibrocemento presente en todos sus bloques residenciales, una circunstancia contra la que los vecinos llevan años reclamando soluciones. Si consigue completar todo el proceso, podría convertirse en la primera ciudad de Europa totalmente desamiantada.

La reunión, encabezada por el alcalde, Josep Martínez Valencia, ha servido para coordinar los trabajos con las adjudicatarias, agilizar los trámites pendientes y preparar las intervenciones para que generen las menores molestias posibles a los residentes.

En el encuentro han participado representantes de las UTE Vilà Vilà–Urbà Complet, Deltapunt–Ides y AGD Magma, además de ACM 2020, la empresa que redactó el Mapa del Amianto y la documentación técnica de las licitaciones y que se encargará de la dirección de las obras.

Dos de las tres UTE ya han presentado sus planes de trabajo, mientras que la tercera prevé hacerlo antes del 8 de septiembre. Una vez completado este trámite, las actuaciones quedarán pendientes únicamente del visto bueno de la Autoridad Laboral.

Las tres adjudicatarias han confirmado que disponen de los equipos técnicos y materiales necesarios para comenzar la retirada en cuanto obtengan la autorización.

Martínez Valencia calificó el encuentro de “histórico” y destacó la importancia de un proceso que aspira a eliminar definitivamente el amianto del parque residencial de Badia. El alcalde también aseguró que el Ayuntamiento acompañará a las empresas en las gestiones y reuniones que deberán mantener con las comunidades de vecinos.

Una segunda fase para otras 38 comunidades

Mientras se prepara esta primera intervención, el Ayuntamiento trabaja con la Generalitat de Catalunya para avanzar en la segunda fase del proyecto, que afectará a otras 38 comunidades de vecinos.

En estos edificios la actuación será más compleja, ya que será necesario retirar las cubiertas con amianto y sustituirlas por otras nuevas.

La ejecución de las dos fases permitirá avanzar hacia un objetivo perseguido durante años por el municipio y sus vecinos: eliminar por completo el amianto de los edificios residenciales de Badia del Vallès.