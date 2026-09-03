Empiezan las obras de la sede operativa de Mossos en la Barcelona metropolitana de cara al 2029

Las obras de transformación del Edificio Base de los Mossos d'Esquadra, situado entre las calles de Ávila y Bolivia, en el distrito de Sant Martí de Barcelona, ya están en marcha y está previsto que terminen en 2029.

La rehabilitación convertirá el inmueble en la nueva sede operativa de referencia de la Región Policial Metropolitana de Barcelona y permitirá centralizar en él la mayor parte de los servicios policiales operativos de la región.

El proyecto tiene un presupuesto de 27,9 millones de euros, de los cuales 16,2 millones corresponden a actuaciones de eficiencia energética cofinanciadas en un 40% por el Programa FEDER de Catalunya 2021-2027. Entre otras medidas, el edificio se conectará a la red Districlima, tendrá cubiertas verdes y placas fotovoltaicas.

La reforma será integral, aunque se conservará parcialmente la estructura del edificio actual. El inmueble dispone ahora de una planta sótano, planta baja y siete plantas de pisos, con una superficie construida de 12.700 metros cuadrados.

Una vez terminadas las obras, alcanzará los 13.695,55 metros cuadrados entre los espacios rehabilitados y las nuevas construcciones. Según los Mossos, la Jefatura consideró necesario reformar el equipamiento para concentrar en él buena parte de los servicios operativos de la región metropolitana y disponer de una infraestructura adaptada a las necesidades policiales actuales.

Consumo energético casi cero

Uno de los objetivos de la reforma es convertir el inmueble en un edificio de balance energético casi cero. Para lograrlo, se conectará a la red urbana de distribución de calor y frío Districlima e incorporará cubiertas verdes e instalaciones fotovoltaicas para generar energía renovable.

La nueva fachada tendrá un revestimiento de lamas cerámicas para proteger el edificio de la radiación solar y sistemas de aislamiento térmico de alta eficiencia. El proyecto también prevé reducir la demanda energética, priorizar materiales y sistemas con menos impacto ambiental e incorporar tecnologías de generación renovable.

Un pasaje interior

La intervención conservará la nave principal y le añadirá un nuevo volumen adosado de 20 metros de profundidad. También se construirá un pasaje interior que conectará los diferentes espacios del equipamiento y concentrará las circulaciones públicas procedentes de la calle de Bolivia.

Este espacio incorporará nuevos ascensores, escaleras y sistemas de transporte interno para garantizar la accesibilidad. Los Mossos aseguran que los nuevos volúmenes, patios interiores y espacios abiertos también deben mejorar las condiciones ambientales y de trabajo del edificio y facilitar su integración con el entorno del 22@.

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El proyecto forma parte del Programa FEDER de Catalunya 2021-2027 y se enmarca en las actuaciones europeas destinadas a mejorar la eficiencia energética y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en infraestructuras públicas.