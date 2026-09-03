El dolor de Rafael Corral, presidente de la Casa de Ceuta en Barcelona: "Lo estoy viviendo muy mal, mi corazón está allí"

"Mi nieto se ha quedado sin parque para jugar. Mi niño se ha quedado sin playa para ir a bañarse". Rafael Corral Guerrero, de 76 años, habla desde Barcelona pero tiene, como él mismo dice, "la cabeza y el corazón en Ceuta". Lleva medio siglo viviendo en Catalunya y desde hace 26 años preside la Casa de Ceuta en Barcelona. Parte de su familia sigue en la ciudad autónoma: allí viven su hijo, su nieto, su hermano y sus sobrinos. Este pasado miércoles, 2 de septiembre, se celebró el Día de Ceuta, pero él, caballa de pura cepa, no tiene el ánimo para celebraciones.

El pasado 30 de julio, Corral quedó atrapado en una marea humana. Justo se encontraba en Ceuta de visita y, mientras iba en su coche, se encontró con la entrada masiva de personas por la frontera. "Era espantoso. Por todas las calles, gente y más gente". La imagen, cuenta, le recordó a la Rambla vista desde Canaletes: "Nada más que se veían cabezas". Entre la multitud vio a "niños de diez o doce años solos, empapados, vomitando", y también a personas mayores que habían ingerido demasiada agua durante la entrada por mar. "Fue espantoso ese día. Daban ganas de llorar", insiste.

Rafael Corral, presidente de la Casa de Ceuta en Barcelona / MANU MITRU

Corral recuerda cómo los ceutíes reaccionaron en aquel primer momento: "El pueblo de Ceuta se volcó. Todo el mundo les daba de comer, de beber y ropa. Yo mismo regalé camisetas y comida". Pero las semanas fueron pasando, y lo que empezó como una respuesta humanitaria ha terminado derivando en un colapso diario que ahoga a los vecinos.

"Miedo" en las calles y niños sin parque

No hay día en que el hombre no se ponga en contacto con sus familiares, y con su mujer, que ahora se encuentra allí con ellos. Ellos le explican cómo han cambiado hasta sus rutinas más cotidianas. Con los espacios públicos convertidos en campamentos improvisados que dejan parques y calles en un estado lamentable, las familias evitan salir solas. Para que los niños respiren un poco de aire libre, los padres se organizan en grupos: "Para ir a un parque tienen que hacer quedadas entre varios vecinos. La gente tiene miedo", explica, y añade: "Hay que salir con mucho cuidado. Ya ha habido episodios gravísimos y violaciones".

Al hablar de los suyos, la voz del presidente de la Casa de Ceuta se entrecorta. Se le saltan las lágrimas y hace una pausa. "Tengo allí a mi familia, a mi gente... Se pasa muy mal desde la distancia". Rafael reconoce que estos últimos días tiene "las lágrimas a flor de piel" y que le cuesta más hablar de lo que está pasando sin emocionarse. Hace pocos días estaba todavía en Ceuta. Ahora ha regresado a Barcelona, donde continúa al frente de una Casa que funciona como punto de encuentro de los ceutíes y como espacio para mantener viva y difundir la cultura de su ciudad.

Rafael Corral posa junto a cuatro cuadros que representan las cuatro comunidades religiosas históricas de Ceuta: musulmana, cristiana, hebrea e hindú. / MANU MITRU / EPC

Ceuta son cuatro religiones y un solo corazón. Allí hemos convivido toda la vida cristianos, musulmanes, hebreos e hindúes sin ningún problema Rafael Corral Guerrero — Presidente de la Casa de Ceuta en Barcelona

Tirón de orejas político

Si de algo presume Rafael es de la convivencia entre culturas, orígenes y religiones que siempre ha caracterizado a su tierra, un equilibrio que se resiste a ver destruido por el vandalismo de, como él mismo señala, "una minoría" que incluso ha llegado a destrozar comercios locales. "Ceuta son cuatro religiones y un solo corazón. Allí hemos convivido toda la vida cristianos, musulmanes, hebreos e hindúes sin ningún problema", recalca con orgullo. Esa diversidad está también presente en la sede de la entidad en Barcelona, donde cuatro cuadros colgados en la pared representan las cuatro religiones que forman parte de la ciudad autónoma.

Rafael Corral muestra los símbolos de las distintas religiones que desde siempre conviven en Ceuta / MANU MITRU

Por eso le indigna el manoseo político del conflicto. En este sentido, el hombre carga contra la lentitud de las administraciones, a las que reprocha no haber actuado con contundencia desde el primer momento. "La situación la están usando políticamente todos los partidos. Como entidad, en la Casa de Ceuta somos estrictamente apolíticos, pero las administraciones debieron coger el toro por los cuernos desde el día uno. Hacía falta una solución rápida y firme para evitar este colapso", asevera.

No es una migración lenta y progresiva. Cuando va en masa, es una invasión que busca desestabilizar la ciudad Rafael Corral Guerrero — Presidente de la Casa de Ceuta en Barcelona

En este sentido, insiste en que la llegada masiva de personas de este verano poco tiene que ver con el fenómeno migratorio al que están acostumbrados: "Una migración es un proceso lento y progresivo, pero cuando se produce de esta forma masiva estamos ante una invasión que busca desestabilizar la ciudad".

Rafael Corral, presidente de la Casa de Ceuta en Barcelona. / MANU MITRU / EPC

En cuanto al pulso diplomático, Rafael Corral resta importancia a las reivindicaciones de Marruecos sobre Ceuta y a los rumores sobre una posible "conquista" de la ciudad, que, recuerda, nunca ha pertenecido al reino alauí: "Nací en el 50 y llevo escuchando la misma canción desde la independencia marroquí en el 56. No se puede hablar de 'recuperar' algo que nunca ha sido tuyo. Ceuta ha sido castellana, visigoda y romana antes de la existencia del Estado marroquí".

También reclama un gesto a la Corona y pide al rey Felipe VI que visite la ciudad con mayor frecuencia: "Debería visitar Ceuta mucho más, como va a Barcelona, Asturias o Galicia. La ciudad se sentiría aún más respaldada", afirma.

Rafael Corral, presidente de la Casa de Ceuta en Barcelona / MANU MITRU / EPC

Al final, todas sus reivindicaciones se resumen en un deseo que, a medida que pasan los días, parece más difícil de conseguir: "Lo que queremos todos los ceutíes es volver al 1 de julio", asegura.

Lo que pedimos los ceutíes es volver al 1 de julio Rafael Corral Guerrero — Presidente de la Casa de Ceuta en Barcelona

Pancarta en mano en Sant Jaume

Este miércoles por la tarde, el grito de la ciudad se escuchó en pleno centro de Barcelona. Rafael Corral formó parte de la protesta que tuvo lugar en la plaza de Sant Jaume, junto con otros miembros de la Casa de Ceuta en la capital catalana. Llevaba días guardando una pancarta que desenrolla para enseñar su contundente mensaje: "Ceuta no se vende. Ceuta se defiende".

Rafael Corral, presidente de la Casa de Ceuta, con su pancarta lista para la manifestación. / MANU MITRU / EPC

Eso sí, aclara que se desvincula totalmente de los partidos políticos e ideologías que puedan sumarse a la concentración: "Voy como ceutí a defender a mi tierra, al margen de las siglas políticas que hayan convocado el acto. Fui a la plaza de Sant Jaume porque allí están el Ayuntamiento y la Generalitat, que son los que nos tienen que escuchar", subraya.

Voy a Sant Jaume como ceutí a defender a mi tierra, al margen de las siglas políticas que hayan convocado el acto Rafael Corral Guerrero — Presidente de la Casa de Ceuta en Barcelona

Rafael Corral, presidente de la Casa de Ceuta en Barcelona / MANU MITRU / EPC

Celebración este viernes en Barcelona

Mientras tanto, la Casa de Ceuta prepara los actos de este viernes 4 de septiembre en el Centro Cívico Besòs (18:30 horas) para conmemorar que esta semana ha sido el día de la autonomía. El acto central será la conferencia 'Las mil y una Ceuta', que pronunciará Eloy Martín, catedrático del Departamento de Humanidades de la Universitat Pompeu Fabra.

Rafael Corral, presidente de la Casa de Ceuta en Barcelona / MANU MITRU / EPC

También se inaugurará la exposición 'Miradas', con obra fotográfica de Jesús Valle, que podrá visitarse durante los días siguientes en el mismo centro cívico; y se entregarán los premios de su certamen literario 'Habla de mí', dedicado a la poesía y la narrativa breve. Un encuentro cultural para homenajear a Ceuta en un momento especialmente difícil para la ciudad.

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"Sabéis que estamos aquí y lo estamos pasando como vosotros. En la distancia, pero estamos muy mal aquí también", expresa Corral, dirigiéndose directamente a sus paisanos desde Barcelona.