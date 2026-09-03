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Viaje oficial del alcalde

Collboni reafirma el apoyo de Barcelona a Kiev: "Cuando se ataca a una ciudad europea, se ataca a toda Europa"

El edil socialista ha elogiado la capacidad de resiliencia de los vecinos de Kiev durante una intervención ante el ayuntamiento de la capital ucraniana

Collboni refuerza la cooperación con Kiev: "Barcelona estará allí, como hace 30 años estuvo en Sarajevo"

El alcalde Collboni durante su intervención ante el Ayuntamiento de Kiev

El alcalde Collboni durante su intervención ante el Ayuntamiento de Kiev / AJUNTAMENT DE BARCELONA

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El viaje a Ucrania del alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha conocido este jueves un momento destacado con la intervención del edil socialista en una sesión plenaria extraordinaria del Ayuntamiento de Kiev, en la que ha asegurado que "cuando se ataca a una ciudad europea, se ataca a toda Europa". Collboni ha denunciado la intensificación de los ataques aéreos rusos sobre Kiev y, ante una "ofensiva rusa que pretende aislar a la ciudad", los europeos no reducirán su apoyo a Ucrania: "Hoy, más que nunca, Barcelona está con Kiev".

Antes de su parlamento ante el ayuntamiento de la capital ucraniana, Collboni se ha reunido con su homólogo kievita, Vitalyi Klitchko. Ambos han firmado un nuevo convenio de colaboración que sella el refuerzo de "proyectos de resiliencia energética, transporte, salud, accesibilidad, desarrollo urbano, arte, cultura, transporte o educación". Asimismo, Collboni ha hecho entrega en nombre de la ciudad de vehículos y material técnico de los Bombers de Barcelona "para dar apoyo a los servicios de emergencia locales", explica el consistorio en un comunicado.

Collboni ha llegado este jueves por la mañana a la capital ucraniana en un tren procedente de Varsovia, en el que ha coincidido con el president de la Generalitat, Salvador Illa, que también se encuentra en un viaje institucional a Ucrania. Al llegar a la estación, el alcalde de la capital catalana ha elogiado la capacidad de resistencia de los vecinos de Kiev "ante el intento del agresor de alterar la vida cotidiana, el funcionamiento de las instituciones, de las escuelas, de los hospitales". Intentos que, para el alcalde Collboni, han resultado infructuosos: "Lo que hacemos nosotros es ayudar a demostrar que no se está alterando la vida cotidiana en la ciudad de Kiev, que sus instituciones están funcionando" y, como muestra de ello, el edil ha ejemplificado la renovación del acuerdo de colaboración (la entente se inició en 2022) que han suscrito ambas ciudades.

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Entrega de vehículos y material técnico de los Bombers de Barcelona a los servicios de emergencia de Kiev, con la presencia del alcalde Collboni y su homólogo kievita / AJUNTAMENT DE BARCELONA

De hecho, subraya el Ayuntamiento de Barcelona, desde 2023 Kiev está considerada como "una ciudad prioritaria en el marco del programa de subvenciones de Barcelona destinadas a oenegés", siendo la entrega de camiones y material de los bomberos barceloneses a los servicios de emergencia kievitas antes mencionada una prueba de ello. La peligrosidad que comporta viajar a un territorio en guerra ha estado sobre la mesa en las palabras del regidor socialista, que ha querido agradecer a la embajada española "el apoyo recibido" en una misión que ha precisado "extremar las precauciones y medidas de seguridad ante el incremento de los ataques rusos".

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