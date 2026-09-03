Caos de tráfico en Barcelona: cortada totalmente la Ronda Litoral por un accidente y colas kilométricas en la AP-7 en Cerdanyola

La primera semana de septiembre ha vuelto a traer atascos y accidentes en hora punta en las carreteras de Barcelona. Este jueves por la mañana, un accidente ocurrido a la altura de Montjuïc ha obligado a cortar totalmente la Ronda Litoral (B-10) en sentido Llobregat.

El corte afecta a la calzada a la altura del Morrot y está provocando un colapso en toda la vía, con retenciones a lo largo de todo su trazado en sentido sur. Según el Servei Català de Trànsit, las retenciones superan los 10 kilómetros y llegan hasta Sant Adrià de Besòs.

Colas en la AP-7 en el Vallès

A este problema se suma otra incidencia importante en la AP-7, a la altura de Cerdanyola del Vallès. Un vehículo se ha incendiado esta mañana y está provocando retenciones de más de 13 kilómetros en sentido sur.

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Ante esta situación, se recomienda a los conductores tomar vías alternativas para evitar las zonas afectadas.