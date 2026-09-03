Hallado sin vida
Los Mossos investigan indicios de criminalidad en la muerte del bebé abandonado en un portal de La Mina
El Área de Investigación Criminal del cuerpo se ha hecho cargo de las pesquisas sobre el caso y, por el momento, no constan detenciones
Localizado el cadáver de un bebé dentro de una bolsa en un bloque de La Mina
Los Mossos d’Esquadra investigan presuntos indicios de criminalidad en el caso del bebé muerto que se halló abandonado dentro de una bolsa de basura en un bloque del barrio de La Mina, en Sant Adrià de Besòs. Tras las comprobaciones que los agentes efectuaron durante la tarde de ayer en el inmueble, las pesquisas han pasado a manos del Área de Investigación Criminal del cuerpo, en la sede central de Egara, en Sabadell.
Por ahora, no se han producido detenciones sobre el caso, que este miércoles causó conmoción en la calle Llevant, donde se localizó el cuerpo del menor sin vida. Por ahora, no han trascendido los resultados de la autopsia al cadáver, lo que se prefigura como una de las claves para dar con pruebas para tratar de resolver el caso.
La mujer que se encarga de la limpieza de una de las escaleras de uno de los grandes edificios característicos de La Mina halló la bolsa ensangrentada que ocultaba al bebé. Las versiones difieren sobre si estaba en el patio de luces -al que dan las ventanas de numerosas viviendas del inmueble- o junto a la entrada de la portería.
En todo caso, la trabajadora desenvolvió el bulto y dio con el menor. Una de las versiones asegura que la mujer relató que el bebé aún mantenía un hilo de vida cuando lo encontró, pero estaba malherido y falleció pocos instantes después.
Después de que los Mossos recibieran aviso y se personaran en el lugar de los hechos, una comitiva judicial acudió al bloque para encargarse de la retirada del cuerpo. Los agentes custodiaron el cadáver hasta que fue trasladado y se mantuvieron durante varias horas en la zona, efectuando pesquisas.
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