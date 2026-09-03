13 líneas catalanas de bus interurbano mejoran frecuencias: el trayecto Barcelona-Cerdanyola ganará 60 viajes a partir de septiembre

“A través del transporte público y de la movilidad se puede ordenar el crecimiento de una ciudad”. La consellera de Territori, Silvia Paneque, ha recurrido este jueves a las ideas de Jaime Lerner (1937-2021), el célebre arquitecto y político brasileño, para defender la movilidad como una herramienta capaz de ordenar las ciudades, cohesionar el territorio y garantizar el acceso a las oportunidades.

Con esta filosofía, la Generalitat afronta el inicio del curso con nuevos refuerzos de autobús. Uno de los principales será el de la conexión entre Cerdanyola del Vallès y Barcelona, que ganará 60 expediciones a partir de septiembre. La actuación forma parte del segundo plan de choque del Govern para mejorar el transporte público por carretera, con intervenciones en trece líneas interurbanas durante septiembre y octubre.

El refuerzo afecta especialmente a la e3 UAB-Cerdanyola-Barcelona, la línea interurbana con más viajeros de Catalunya, con más de dos millones de usuarios al año. El servicio sufría problemas de capacidad y acumulaciones de pasajeros en las paradas, por lo que la Generalitat ha reorganizado la oferta.

La e3 contará con 107 expediciones en un sentido y 111 en el otro, pero el principal cambio se producirá entre Cerdanyola y Barcelona. Varias expediciones serán reorganizadas para reforzar esta conexión, que sumará 60 servicios.

La directora general de Transportes y Movilidad, Susi López, ha explicado que el plan pretende responder a aquellas necesidades que hasta ahora no podían cubrirse, ya fuera por falta de frecuencias o por la ausencia de conexiones en determinados territorios.

Más autobuses hacia la UAB

El inicio del curso también traerá un refuerzo entre Manresa y la UAB. El servicio pasará de 18 a 28 expediciones en un sentido y de 20 a 28 en el otro, además de ampliar el horario hasta las 21.30 horas.

También habrá mejoras entre Caldes de Montbui y el Hospital de Mollet, con servicio en festivos; en la conexión Rupit-Roda de Ter-Vic, con dos nuevas expediciones por sentido para facilitar los desplazamientos de estudiantes; y en la B6 Sabadell-Barberà-Badia-UAB, que se extenderá hasta una estación de FGC para facilitar el enlace ferroviario.

El plan contempla asimismo una nueva conexión entre Mediona y Sant Sadurní d'Anoia, mejoras para acceder al Hospital de Mataró desde Arenys de Munt y Arenys de Mar y refuerzos en corredores como Sant Andreu de la Barca-Pallejà-Barcelona o Castellar-Sabadell. En este último, la frecuencia en hora punta pasará de diez a ocho minutos.

Tres criterios para elegir las líneas

Paneque ha explicado que el Govern ha seguido tres criterios para determinar en qué corredores había que empezar a actuar.

El primero ha sido la demanda, priorizando aquellas líneas con paradas llenas de viajeros y fuertes incrementos de usuarios. El segundo, las conexiones que permiten acceder a centros educativos y sanitarios, como universidades, escuelas y hospitales. Y el tercero, los municipios rurales o de baja densidad, donde el autobús interurbano puede ser la única alternativa de transporte público para garantizar la movilidad.

La consellera ha defendido que estas actuaciones van más allá de aumentar frecuencias. Para Paneque, una parada de autobús puede convertirse en la puerta de entrada a un hospital, una escuela, la cultura o el empleo y, por tanto, en una herramienta de igualdad y cohesión territorial.

“Un buen transporte público, eficiente y fiable, nos da tiempo”, ha señalado Paneque, que ha destacado que permite llegar puntual al trabajo, organizar mejor la vida cotidiana o disponer de más tiempo para estudiar, descansar o estar con la familia.

Algunos refuerzos podrían ser permanentes

Desde abril, el plan de choque ha movilizado 7,8 millones de euros, el 36,2% de los 21,4 millones previstos. La Generalitat continuará desplegando el resto de actuaciones durante los próximos meses.

Paneque ha reconocido, además, que el programa se desarrolla mientras el sistema ferroviario no se encuentra en los niveles de “excelencia y fiabilidad” deseados. Esta situación ha trasladado viajeros hacia los autobuses y ha incrementado la presión sobre algunas líneas.

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El Govern no descarta, por ello, que algunos refuerzos nacidos como actuaciones temporales acaben siendo permanentes si la demanda se mantiene. La movilidad, ha insistido Paneque siguiendo la reflexión de Lerner, debe dejar de entenderse como una pieza aislada y convertirse en un elemento estructural para decidir “qué ciudades construimos y qué país queremos”.