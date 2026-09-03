Un 'apagón' deja sin luz a unos 2.500 vecinos de Sabadell

Una incidencia en la red eléctrica ha dejado sin suministro a unos 2.500 vecinos de Sabadell este jueves, 3 de septiembre.

Según han informado fuentes de Endesa, el corte se ha producido alrededor de las 12.45 horas, cuando se ha desconectado una línea subterránea de media tensión de 25 kilovoltios (kV), según ha confirmado la compañía a este diario.

La compañía ha trabajado desde ese momento para recuperar el servicio y la línea se ha reconectado a las 13.35 horas, unos 50 minutos después del inicio de la incidencia.

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El apagón ha afectado temporalmente a unos 2.500 clientes de la ciudad, que han recuperado el suministro tras la reconexión de la línea.