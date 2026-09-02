Sucesos
Localizado el cadáver de un bebé dentro de una bolsa en un bloque de La Mina
Los Mossos d'Esquadra han hallado el cuerpo sin vida en el interior de un envoltorio ensangrentado en el rellano de un bloque del barrio situado en Sant Adrià de Besòs
Los Mossos d'Esquadra buscan a un bebé desaparecido en Santa Bàrbara, en el Montsià
El cadáver de un bebé abandonado ha sido localizado envuelto en una bolsa este miércoles al mediodía dentro de un bloque del barrio de La Mina, en Sant Adrià de Besòs. El cuerpo sin vida se ha encontrado en un rellano de una de las comunidades del bloque de la calle Llevant.
Los Mossos d'Esquadra han recibido aviso del hallazgo de una bolsa ensangrentada dentro de una escalera del edificio. Los agentes se han personado en el inmueble y, al destapar el envoltorio, han dado con el cadáver de un bebé.
La comitiva judicial se ha dirigido al lugar de los hechos. Los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación, sin que consten detenidos por el momento.
Una bolsa de basura
Por su parte, vecinos de la zona consultados por EL PERIÓDICO explican que el cuerpo estaba dentro de una bolsa de basura y que la mujer que se encarga de la limpieza de la escalera lo ha encontrado. Según las mismas fuentes, el bulto estaba justo en la entrada de la portería. Según esa versión, la trabajadora ha asegurado que ha abierto la bolsa y ha visto que el bebé malherido aún mantenía un hilo de vida y respiraba, mientras agonizaba, y ha muerto instantes más tarde.
"Se ha llevado un susto de muerte", explican residentes de las inmediaciones. "Se ha encontrado la bolsa y lo ha visto raro -precisan-. Chorreaba sangre y le ha dado la curiosidad de mirar adentro". Los agentes seguían en la escalera pasadas las 15:00 horas y un par de vehículos policiales permanecían estacionados delante del portal. "Los vecinos de la escalera están destrozados", comentan en la zona.
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