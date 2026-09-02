Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
CeutaAldamaBarcelonaLa Meva SalutManresaDescuento diéselLa DiadaRaúl AsencioTelevisiónMetro Barcelona
instagramlinkedin

Sucesos

Localizado el cadáver de un bebé dentro de una bolsa en un bloque de La Mina

Los Mossos d'Esquadra han hallado el cuerpo sin vida en el interior de un envoltorio ensangrentado en el rellano de un bloque del barrio situado en Sant Adrià de Besòs

Los Mossos d'Esquadra buscan a un bebé desaparecido en Santa Bàrbara, en el Montsià

Vista del barrio de La Mina, en Sant Adrià de Besòs.

Vista del barrio de La Mina, en Sant Adrià de Besòs. / MANU MITRU

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Jordi Ribalaygue

Jordi Ribalaygue

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El cadáver de un bebé abandonado ha sido localizado envuelto en una bolsa este miércoles al mediodía dentro de un bloque del barrio de La Mina, en Sant Adrià de Besòs. El cuerpo sin vida se ha encontrado en un rellano de una de las comunidades del bloque de la calle Llevant.

Los Mossos d'Esquadra han recibido aviso del hallazgo de una bolsa ensangrentada dentro de una escalera del edificio. Los agentes se han personado en el inmueble y, al destapar el envoltorio, han dado con el cadáver de un bebé.

La comitiva judicial se ha dirigido al lugar de los hechos. Los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación, sin que consten detenidos por el momento.

Una bolsa de basura

Por su parte, vecinos de la zona consultados por EL PERIÓDICO explican que el cuerpo estaba dentro de una bolsa de basura y que la mujer que se encarga de la limpieza de la escalera lo ha encontrado. Según las mismas fuentes, el bulto estaba justo en la entrada de la portería. Según esa versión, la trabajadora ha asegurado que ha abierto la bolsa y ha visto que el bebé malherido aún mantenía un hilo de vida y respiraba, mientras agonizaba, y ha muerto instantes más tarde.

Noticias relacionadas

"Se ha llevado un susto de muerte", explican residentes de las inmediaciones. "Se ha encontrado la bolsa y lo ha visto raro -precisan-. Chorreaba sangre y le ha dado la curiosidad de mirar adentro". Los agentes seguían en la escalera pasadas las 15:00 horas y un par de vehículos policiales permanecían estacionados delante del portal. "Los vecinos de la escalera están destrozados", comentan en la zona.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Detenido en Barcelona un joven por ocho estafas: pedía dinero y mostraba falsos comprobantes de transferencias
  2. Barcelona abrirá balcones y ventanas en 14 paredes medianeras que reformará en los próximos meses
  3. La alta velocidad entre Barcelona, Girona y Francia se restablece tras estar más de 10 horas interrumpida
  4. La falta de relevo generacional obliga a cerrar tras 38 años a un restaurante de cocina catalana de Barcelona
  5. Un motorista de 38 años muere tras ser embestido por un coche en la calle Aribau de Barcelona
  6. Albiol convoca en Badalona una manifestación para 'apoyar a los vecinos de Ceuta
  7. Leo Messi se viste del Cornellà para el inicio de la temporada
  8. Los locales de Badalona usados como viviendas se duplican en tres años: en 292 de ellos hay vecinos empadronados

Localizado el cadáver de un bebé dentro de una bolsa en un bloque de La Mina

Localizado el cadáver de un bebé dentro de una bolsa en un bloque de La Mina

Decisión pionera sobre multirreincidencia: Barcelona logra la prisión provisional para un ladrón que acumula 34 condenas

Barcelona encara la recta final como Capital Mundial de la Arquitectura con Sarrià-Sant Gervasi como protagonista

Barcelona encara la recta final como Capital Mundial de la Arquitectura con Sarrià-Sant Gervasi como protagonista

Sabadell y Terrassa refuerzan la videovigilancia: alcanzan las 150 cámaras por ciudad

Sabadell y Terrassa refuerzan la videovigilancia: alcanzan las 150 cámaras por ciudad

Las azoteas de Santa Maria del Mar bajan de precio por la Diada y la Mercè: cómo visitar el mirador de Barcelona

Las azoteas de Santa Maria del Mar bajan de precio por la Diada y la Mercè: cómo visitar el mirador de Barcelona

El futuro Hospital Clínic creará un polo biomédico entre Barcelona, L'Hospitalet y Esplugues con hasta 1.100 nuevas viviendas

El futuro Hospital Clínic creará un polo biomédico entre Barcelona, L'Hospitalet y Esplugues con hasta 1.100 nuevas viviendas

Sidonie, Sopa de Cabra o Chanel, principales atractivos musicales de la Festa Major d'Estiu 2026 de Santa Coloma

Productos Km 0 y artesanales en Barcelona: así es el mercadillo que triunfa los sábados en las Tres Xemeneies