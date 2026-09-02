Sabadell y Terrassa refuerzan la videovigilancia: alcanzan las 150 cámaras por ciudad

Sabadell y Terrassa avanzan prácticamente en paralelo en el despliegue de cámaras en el espacio público. Las dos cocapitales del Vallès Occidental se mueven ya alrededor de los 150 dispositivos. Terrassa dispone actualmente de una red de más de 150 cámaras, mientras que Sabadell prevé alcanzar aproximadamente esa misma cifra cuando complete las instalaciones que tiene en marcha.

El Ayuntamiento de Sabadell ha aprobado esta semana la instalación de ocho nuevas cámaras de videovigilancia en los entornos de las estaciones de Rodalies de Sabadell Centre y Sabadell Sud, la estación de FGC de Parc del Nord y los accesos de entrada y salida por Castellarnau.

La actuación supone una inversión de 293.361,56 euros y "permitirá ampliar la información en directo que recibe la Policía Municipal desde la sala de mando de Cal Marcet", tal y como ha explicado el primer teniente de alcaldía, Eloi Cortés. El objetivo es facilitar una respuesta más rápida ante posibles incidencias y disponer, además, de grabaciones que puedan utilizarse como prueba en diligencias judiciales.

Sabadell cuenta actualmente con más de un centenar de cámaras. Entre las últimas incorporaciones figuran dispositivos en el Passeig de la Plaça Major, la plaza de la Creu de Barberà, la plaza del Pi, el entorno del Vapor Codina y el nuevo aparcamiento de la plaza del Mil·lenari.

Terrassa supera las 150

Al otro lado de la N-150, Terrassa también ha hecho de las cámaras una de sus herramientas para reforzar la seguridad. El municipio dispone ya de más de 150 dispositivos incluidos en su red de videoprotección, una cifra anunciada también esta semana.

La comparación entre ambas ciudades, sin embargo, requiere un matiz. En Terrassa no todos estos dispositivos están destinados exclusivamente a la vigilancia policial. De las más de 150 cámaras, 44 tienen específicamente funciones de seguridad ciudadana. Veinticuatro están situadas en polígonos industriales, otras 16 se encuentran en barrios diseminados, accesos y puntos considerados especialmente sensibles y cuatro más están instaladas en la plaza Didó.

El centenar restante está vinculado principalmente a la movilidad y la gestión urbana. Estas cámaras permiten supervisar los principales ejes viarios, las zonas peatonales, los accesos y salidas de Terrassa, la Zona de Bajas Emisiones y diferentes polígonos industriales.

El Ayuntamiento de Terrassa plantea esta infraestructura como una herramienta para mejorar la prevención, facilitar la intervención policial y reaccionar con mayor rapidez ante incidencias y emergencias.

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El alcalde, Jordi Ballart, ha defendido que la tecnología debe "complementar otros recursos de seguridad, como el aumento de efectivos de la Policía Municipal y la reclamación de una mayor dotación de Mossos d'Esquadra". El consistorio pretende seguir ampliando la red y opta también a un programa de videoprotección de la Diputación de Barcelona, con una dotación preasignada de 78.871,96 euros.