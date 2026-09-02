Productos Km 0 y artesanales en Barcelona: así es el mercadillo que triunfa los sábados en las Tres Xemeneies

El Mercat de la Terra de los Jardins de les Tres Xemeneies de Barcelona mantendrá su actividad durante todo el mes de septiembre y hasta el próximo 31 de mayo. El espacio, situado en la avenida del Paral·lel, 49, en el barrio del Poble-sec, reúne cada sábado a productores locales que venden directamente sus productos, de 9 a 15 h. Este será el horario que mantendrá durante toda la temporada.

La oferta está formada por productos de kilómetro 0 y de temporada, entre los que se pueden encontrar verduras, frutas, carnes, embutidos, lácteos, pan de masa madre, huevos, miel, aceite, vinos naturales, cerveza artesanal, conservas, frutos secos, productos veganos y kombucha. La variedad cambia según la época del año, por lo que en invierno predominan las manzanas y las naranjas; en primavera, las fresas y las cerezas; en verano, las ciruelas, los melocotones y los melones, y en otoño, las granadas.

Más de cuarenta productores participan en la iniciativa, algunos de forma estable y otros en rotación. Todos tienen la posibilidad de vender directamente y sin intermediarios productos locales, de temporada y biodiversos. Desde 2015, el espacio forma parte de la red de Mercados de la Tierra de Slow Food, que apuesta por productos obtenidos mediante procesos tradicionales y respetuosos con el medio ambiente y las condiciones de trabajo, con un precio correcto tanto para quien compra como para quien produce.

La propuesta también incluye charlas, talleres, catas y 'showcookings' relacionados con el consumo responsable y la alimentación sostenible. Estas actividades buscan acercar a los visitantes a los productos y a los propios productores y reunir a personas interesadas en conocer otras formas de consumo. La iniciativa se ha convertido en un punto de referencia en Barcelona para el consumo responsable, la soberanía alimentaria, las cadenas cortas de distribución y la alimentación sostenible.

Los Jardins de les Tres Xemeneies cuentan con diferentes opciones para llegar en transporte público. La estación de Paral·lel, correspondiente a las líneas 2 y 3 de metro, se encuentra a unos 150 metros del espacio. También hay varias paradas de autobús en la misma avenida, correspondientes a las líneas 21, D20, H14 y V11. Además, en las proximidades hay un aparcamiento de pago en el número 39 de la avenida del Paral·lel.