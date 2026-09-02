El Observatori Fabra de Barcelona alcanza el récord histórico de temperatura más alta un mes de septiembre

El Observatori Fabra de Barcelona ha registrado este 2 de septiembre el récord de temperatura máxima en un mes de septiembre en la ciudad.

Hasta ahora, el récord estaba en 33ºC, asumidos el 25 de septiembre del 1983. La nueva temperatura son 33,6ºC, según ha explicado el meteorólogo Francesc Mauri a falta de confirmación oficial.

Previsamente, este mismo miércoles se ha hecho público que el verano meteorológico de 2026 es el más cálido registrado en Catalunya, según datos del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat). La temperatura media del conjunto del territorio durante los meses de junio, julio y agosto se convierte en la más elevada jamás medida desde que hay registros (periodo 1991-2020).

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La anomalía respecto a la media es de exactamente 3,0°C en más del 80% de Catalunya. Y en algunas zonas como el Pirineo Occidental, la plana de Vic y otros puntos del interior, la anomalía de la temperatura del verano ha superado los más de 4,0°C. De esta forma, se superan los veranos de 2022, 2003 y 2025, que eran los más cálidos hasta la fecha. "La temperatura máxima durante el día ha sido la que más ha contribuido a este carácter extremadamente cálido del verano, aunque la temperatura mínima nocturna también se ha mantenido muy elevada", señalan los expertos del Meteocat. En cuanto al calor nocturno, precisamente se han contabilizado 59 noches tórridas (la temperatura nocturna no baja de 25°C) en Barcelona.