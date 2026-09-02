La nueva Facultad de Farmacia de la Universitat de Barcelona se instalará en Esplugues en 2032

"Esplugues se convierte en ciudad universitaria". De este modo ha celebrado el alcalde de Esplugues de Llobregat, Eduard Sanz, que la nueva Facultad de Farmacia y Ciencias de la Alimentación de la Universitat de Barcelona (UB) se vaya a ubicar en su municipio. Más allá de los avances en la redacción del Plan Director Urbanístico (PDU) del futuro Campus Clínic en la Diagonal esta ha sido la gran novedad que las distintas autoridades implicadas han dado a conocer este miércoles 2 de septiembre. La nueva facultad se situará en una parcela de la calle de Sant Mateu, 2-6 y 8.

Se trata de una ubicación estratégica que le permitirá convivir con el Campus de Salud Clínic-UB, la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, el Parc Científic de Barcelona y hospitales de referencia como Sant Joan de Déu en un área en la que el Govern proyecta el desarrollo de un polo biómedico de referencia en Europa. La idea es que también se pueda relacionar con el Campus de Bellvitge de L'Hospitalet y la infrastructura sanitaria que también se proyecta en su entorno.

El acto ha contado también con la participación del rector de la Universitat de Barcelona (UB), Joan Guardia, quien ha reivindicado el papel de la farmacia como "un motor de cambio económico fundamental en nuestro país". Guardia ha insistido en que la nueva sede deberá asumira la "necesidad imperiosa" de "reordenar y abrir sectores de trabajo que hasta ahora hemos conreado poco". Más allá de la mera investigación y apuesta por la salud, Guardia ha puesto de ejemplo la logística del fármaco como uno de estos sectores y lo ha considerado "uno de los grandes restos que tiene una estructura moderna de país". En este sentido, el rector de la UB también ha recordado que la farmacia en el ámbito hospitalario es "extraordinariamente importante y cara" y que es un factor del que "no podemos prescindir" y para el que todos los esfuerzos para ser más efectivos "generarán un beneficio".

Además, Joan Guàrdia también ha querido reivindicar y sacar pecho de la capacidad de acuerdo y la apuesta por la innovación que se genera desde el sector público: "Cuando alguien diga que las instituciones públicas no son capaces de construir proyectos solidos, recuérdenles el día de hoy", ha dicho. En esta línea, el rector ha explicado que la Facultad de Farmacia en Esplugues, un proyecto que hace tres años no estaba contemplado, se convertirá en la primera pieza que "podemos incluir en el Campus Clínic". Los terrenos de la nueva facultad no están incluidos en el ámbito del PDU del campus, pero se ubican en una pastilla urbanística contigua al mismo.

Según el calendario previsto, las obras empezarán a finales de 2029 y el nuevo edificio entrará en funcionamiento el curso 2032-2033, con una superficie de unos 12.000 metros cuadrados.

Mapa de los terrenos donde se ubicará el nuevo Clínic

152 millones de euros

La llegada a Esplugues permitirá a la Facultad de Farmacia abandonar unas instalaciones obsoletas de hace 70 años para liderar la formación y la innovación desde Esplugues. Fuentes vinculadas al plan urbanístico explican que, en julio se firmó el protocolo con el Ayuntamiento de Esplugues para la cesión de los terrenos y que ahora queda terminar de concretar la forma jurídica que consolide la cesión, un proceso que debe materializarse en el primer trimestre de 2027. Respecto al edificio en el que se ubica la actual sede de la facultad, señalan que de momento existen "algunas ideas", pero que aún tardarán tiempo en concretarse. Eso sí, a priori, tendrán relación con usos de la universidad.

El alcalde de Esplugues, Eduard Sanz, en una rueda de prensa en el Espai Corberó en el marco de los avances del futuro Campus Clínic. / Belén González

En cualquier caso, el nuevo equipamiento que se dibuja en Esplugues permitirá ampliar un 30% la capacidad actual de la facultad, hasta los 3.000 estudiantes, para "dar respuesta a la elevada demanda de profesionales farmacéuticos, un ámbito con una inserción laboral del 95% a los tres años de graduarse". Al mismo tiempo, "potenciará la capacidad investigadora" de un centro con más de 150 años de historia que ya genera cerca del 20% de las solicitudes de patentes de la UB y que es un referente internacional, situado en el puesto 27 del ránking de Shanghái en su especialidad.

La nueva facultad, valorada en unos 152 millones de euros, se financiará gracias al acuerdo alcanzado el pasado enero entre la Generalitat y la UB para la adquisición de los actuales terrenos deportivos de la Diagonal por 135,25 millones de euros. A esta operación se sumará una subvención directa del Govern de hasta 17,5 millones de euros para financiar la construcción del nuevo centro.

Nuevo distrito de innovación

Esplugues de Llobregat ya cuenta con un centro médico de referencia: el Hospital Sant Joan de Déu, el cual también está previsto que amplíe sus espacios en los próximos años. La ciudad del Baix trabaja desde hace unos años en desarrollar un Distrito de Innovación que aspire a una nueva centralidad metropolitana y que, a su vez, pivote sobre la salud y aproveche la onda expansiva de la siempre potente 'marca Barcelona'. Este nuevo distrito se debe ubicar precisamente en terrenos que limitan con el mismo hospital, el espacio donde se ubicará la futura facultad y la frontera con el futuro Campus Clínic.

Ese distrito deberá contar con cuatro ecosistemas diferenciados: uno sobre investigación médica y biotecnología; otro sobre salud, alimentación y deportes; un tercero sobre desarrollo sostenible y 'urbantech'; y un cuarto acerca de diseño de productos e Inteligencia Artificial para el desarrollo empresarial. "Esplugues ya es una ciudad con una trayectoria muy vinculada a la farmacia y hemos acogido a muchas empresas dedicadas a este ámbito", ha apuntado Eduard Sanz, quien ha añadido que la llegada de la facultad significa "completar un polo" que permitirá "generar nueva ocupación, atraer talento y desarrollar la investigación". "Estamos muy satisfechos de que este sueño empiece a hacerse realidad", ha remachado el edil.

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El nuevo campus también contempla la prolongación del metro de la L3 (verde). El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ya ha modificado la prolongación de la L3 desde Zona Universitària, en Barcelona, para que además de dar servicio a Sant Joan de Déu —como ya estaba previsto— tenga una salida en el futuro Campus y facilite así la movilidad de trabajadores y vecinos.