"Badalona está con Ceuta": Albiol congrega a miles de vecinos del entorno de Barcelona en apoyo a los ceutíes

La plaza de la Vila de Badalona se ha quedado pequeña para acoger a las aproximadamente 10.000 personas —según los cálculos del Ayuntamiento—, que han asistido este miércoles por la tarde a la concentración, convocada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), en muestra de "solidaridad y apoyo" a la ciudad de Ceuta y sus vecinos, a raíz de la entrada de decenas de miles de inmigrantes a la ciudad autónoma, entre el 30 y el 31 de julio: "Hoy nos hemos reunido para mirar simbólicamente hacia Ceuta y enviar desde Badalona un mensaje de cercanía, de afecto y también de firmeza", ha declarado el alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, durante el discurso que ha ofrecido frente a los concentrados. "Cuidar a Ceuta es cuidar a España", ha expresado el edil popular ante una plaza de la Vila, y calles adyacentes, rebosantes de manifestantes.

La FEMP decidió convocar las concentraciones "atendiendo a la grave situación que afronta la ciudad" y coincidiendo con el día oficial de Ceuta, que se celebra este 2 de septiembre. Albiol, que ha expresado que "la defensa de Ceuta es una cuestión de estado", ha basado la primera parte de su parlamento en la necesidad de solidarizarse con la situación de la ciudad autónoma: "Ceuta no es una ciudad lejana, forma parte de nuestro país, de nuestra historia compartida y de nuestro futuro común", ha declarado el edil. "Ceuta, no estáis solos. Badalona está con vosotros".

A medida que avanzaba el parlamento, el alcalde ha puesto sobre la mesa la responsabilidad de las administraciones en la crisis migratoria y humanitaria que sufre la ciudad autónoma y, sin citar directamente al presidente Sánchez, ha señalado al Gobierno: "La defensa de Ceuta es una cuestión de estado", ha mencionado. "Un dirigente político se puede equivocar, pero lo que no puede hacer es administrar la verdad en función de sus intereses personales", ha subrayado, para más adelante reclamar que Ceuta "reciba toda la atención, las garantías y el respaldo que merece por parte del Estado".

Vista de la plaza de la Vila de Badalona desde el balcón donde el alcalde, Xavier Garcia Albiol, ha pronunciado su discurso durante la manifestación en apoyo a Ceuta / DGC Fotografia / Ajuntament de Badalona

Tal como había sostenido en dos vídeos publicados en los días previos a este miércoles, el alcalde ha insistido en que el motivo de la convocatoria escapa a las "cuestiones de partidos" y que la concentración buscaba transmitirle al pueblo ceutí el "cariño, apoyo y ánimo" de los badaloneses. "No queremos hacer de esta concentración un acto partidista. No lo es", ha resaltado el alcalde.

Sin embargo, con las adyacentes calles del Mar y de Francesc Layret también repletas de manifestantes, Albiol no lo ha tenido fácil para seguir con su discurso en algunos puntos en que los asistentes exclamaban consignas como "Ceuta no se vende", "Albiol presidente", "Pedro Sánchez dimisión" o también "Pedro Sánchez, hijo de puta". Antes de reproducir el himno de Ceuta, el alcalde ha terminado su discurso pidiendo a los concentrados "gritar con fuerza" tres '¡viva!': Uno para la ciudad de Ceuta, otro para Badalona y el último, para España.

Críticas de entidades y oposición

El presidente de ERC Badalona, Àlex Montornès, ha tildado la convocatoria de Albiol como "un numerito" dentro de la "cruzada de Feijóo contra Pedro Sánchez", y ha sostenido que "el resto es secundario". Por su parte, la presidenta de Badalona en Comú, Aïda Llauradó, ha descrito la convocatoria como "propaganda política" y se ha quejado de que "pese a convocar con recursos públicos en Badalona, el Ayuntamiento no ha invitado oficialmente a los grupos municipales". Por su parte, la entidad Badalona Acull, ha declarado "no sentirse convocada" a la manifestación y ha expresado que la convocatoria del gobierno de Albiol "no es coherente con su política", ya que el municipio carece de albergue municipal para personas 'sintecho' (Can Bofí Vell cerró a mediados de 2024) y comedor social (la apertura está prevista para el primer trimestre del año 2027).