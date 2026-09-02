El futuro Hospital Clínic creará un polo biomédico entre Barcelona, L'Hospitalet y Esplugues con hasta 1.100 nuevas viviendas

La llegada del nuevo Clínic a la Diagonal avanza, aproximadamente, según el calendario previsto. Las nueve instituciones que integran el Consorcio del Campus Clínic mantienen el horizonte de 2035 como fecha límite para que el futuro centro hospitalario y los principales equipamientos que lo complementen entren en funcionamiento. El mismo Consorcio ha dado el visto bueno este 2 de septiembre al avance del Plan Director Urbanístico (PDU) que debe redefinir las cerca de 70 hectáreas repartidas entre Barcelona, L’Hospitalet y Esplugues en las que se desarrollará el centro.

El PDU debe ser así la hoja de ruta que moldee la intersección entre las tres ciudades y la transforme en “un referente internacional en asistencia, investigación y formación”. Ahora, el documento se dará a conocer a la ciudadanía y la previsión es que se apruebe inicialmente durante el primer semestre de 2027, con el objetivo de que la aprobación definitiva llegue a principios de 2028.

Más allá del impulso del campus sanitario, que se complementará con el polo biomédico que también se dibuja en el tramo sur de L’Hospitalet -junto al Hospital de Bellvitge-, el plan urbanístico prevé transformar las actuales conexiones de transporte y, por ejemplo, deshacer el nudo entre la Diagonal y la Ronda de Dalt para convertirlo en espacio más “amable” y ayudar así a redefinir las fronteras entre las distintas urbes implicadas.

Mapa de los terrenos donde se ubicará el nuevo Clínic

Además, el avance del PDU prevé la construcción de entre 800 y 1.125 nuevas viviendas -de las cuales la mitad serán protegidas- y destinar un 23% del suelo a actividades económicas. La idea es que no sea un polo de investigación aislado, sino que se complete con distintos usos y funcione como un barrio que, además, cuente con nuevos equipamientos y nuevas zonas verdes. Es decir, el objetivo es impulsar un espacio de referencia sanitario que también dé respuesta al proyecto de avenidas metropolitanas del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) para que la metrópolis barcelonesa funcione más como una ciudad. Algo similar a lo que se hizo ya hace años en el ámbito donde ahora se ubica la Ciutat de la Justícia.

El nuevo campus también contempla la prolongación del metro de la L3 (verde). El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha licitado este lunes la actualización del proyecto de prolongación de la L3 desde Zona Universitària, en Barcelona, hasta Esplugues Centre, por lo que compartirá parada con Sant Joan de Déu.

Se amplían las hectáreas para el Campus

Pese a que las intenciones están claras, los documentos son todavía provisionales y hay cuestiones aún sujetas a modificaciones de cara a la aprobación inicial. Además, próximamente, el consorcio tiene previsto licitar un concurso internacional de arquitectura que debe seleccionar al equipo encargado de redactar el proyecto del nuevo campus. La previsión es que las obras de urbanización en los hasta ahora terrenos deportivos de la Universitat de Barcelona (UB) comiencen durante el segundo semestre de 2028. En paralelo, tras la reunión de este 2 de septiembre, también se ha dado a conocer que Esplugues acogerá la nueva facultad de Farmacia y Ciencias de la Alimentación de la UB. Se ubicará en unos terrenos contiguos al PDU, aunque no formará propiamente parte del plan urbanístico.

También se mantiene la previsión de que la inversión para desarrollar el nuevo campus se sitúe en cerca de los 1.700 millones de euros. Esto, sin embargo, simplemente atañe al desarrollo del Clínic y los equipamientos que lo acompañen. Trabajos como la transformación de la Diagonal, la Ronda de Dalt o el traslado y soterramiento de la subestación eléctrica de Can Rigalt -un movimiento “imprescindibles” para que toda la operación pueda funcionar, pero también uno de los más complicados- tendrán sus respectivas partidas económicas, que, junto a los calendarios, se terminarán de definir en un Plan de etapas durante los próximos meses y años.

Una de las cuestiones que todavía debe concretarse es la edificabilidad global del ámbito, que irá entre los 860.000 y los 950.000 metros cuadrados. Así, un mínimo del 63% del techo edificable total del ámbito se destinará a usos sanitarios, docentes y de investigación; alrededor del 23% corresponderá a actividad económica vinculada a la salud, la innovación y los servicios avanzados; hasta un 10% se reservará para vivienda, y el 4% restante se destinará a equipamientos locales de proximidad.

Por lo que respecta a la superficie destinada al propio campus, la elaboración del avance del PDU ha permitido incrementarla significativamente. De las 10 hectáreas planteadas originalmente en los criterios básicos de partida, se ha pasado a un ámbito total de 12,7 hectáreas para los equipamientos y sus actividades complementarias. Esto ha permitido que L'Hospitalet integre parte también de los equipamientos sanitarios previstos. De hecho, de cara a la segunda ciudad de Catalunya, el avance en la planificación urbanística ha incluido una novedad de calado. Y es que las instituciones implicadas han anunciado que el futuro Clínic también atenderá a la población de la zona norte de L'Hospitalet, algo más de 150.000 personas. Los vecinos de los barrios del norte esperan desde hace más de 20 años un nuevo hospital general redimensionado a las necesidades de la población actual, una promesa que se ha ido eternizando. De hecho, buena parte de los vecinos tienen que trasladarse hasta el Hospital Moisès Broggi para recibier algunas atenciones y tratamientos médicos. El nuevo Clínic se ubicará, parcialmente, en los terrenos donde estaba previsto el nuevo hospital de L'Hospitalet y pasará a asumir la atención que hace dos décadas ya debía acoger un nuevo hospital general.

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Aunque todo el ámbito tendrá una superficie de unos 500.000 metros cuadrados de techo, al campus principal le corresponderán unos 380.000 metros cuadrados de techo para usos sanitarios, docentes y de investigación, con la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la UB, y hasta 120.000 metros cuadrados de techo para usos complementarios, entre los que podrá haber una residencia para investigadores y médicos residentes (MIR), espacios de apoyo a la actividad del campus y otros servicios para sus usuarios, como restauración.