Sucesos
Detenido por robar dos cadenas de oro mediante tirones en dos días en Granollers
Los Mossos detienen a una segunda persona durante el registro del piso del sospechoso tras encontrarle droga
Dos detenidos tras un tiroteo de madrugada en L'Hospitalet
Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado 26 de agosto a un joven de 22 años como presunto autor del robo de dos cadenas de oro mediante el método del tirón en apenas dos días en Granollers.
Según ha informado la policía catalana, el primero de los hechos tuvo lugar el 18 de agosto, cuando una mujer entraba en el portal de su domicilio y fue abordada por detrás. El sospechoso le sustrajo el colgante de oro que llevaba en el cuello.
Al día siguiente, un hombre denunció que, cuando llegaba a su domicilio, dos individuos lo agarraron por detrás y le robaron una cadena de oro.
La investigación permitió a los agentes identificar a dos personas presuntamente relacionadas con los robos y detener a una de ellas.
El 27 de agosto, los Mossos registraron el domicilio del sospechoso. Durante el operativo encontraron en el interior a otro hombre que, aunque no estaría relacionado con los robos, fue detenido después de que los agentes localizaran 80 gramos de cocaína.
Los dos arrestados pasaron a disposición judicial el 30 de agosto. El primero está acusado de dos delitos de robo con violencia, mientras que el segundo fue detenido como presunto autor de un delito contra la salud pública.
Los Mossos d'Esquadra mantienen abierta la investigación sobre los robos y no descartan nuevas detenciones.
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