Decisión pionera sobre multirreincidencia: Barcelona logra la prisión provisional para un ladrón que acumula 34 condenas

El Juzgado de guardia de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Barcelona ha decretado prisión preventiva por un hombre, detenido el pasado 26 de agosto por la Guardia Urbana, que acumula 34 condenas firmes por delitos contra el patrimonio.

Se trata de una decisión judicial relevante, ya que el Ayuntamiento de Barcelona asegura que es la primera resolución en la ciudad que acuerda la medida cautelar de prisión provisional sobre la base de una petición efectuada por el Ayuntamiento de Barcelona, personado en virtud de la modificación introducida recientemente por la nueva Ley de Multirreincidencia, que establece que las entidades locales pueden ejercer la acción penal por los delitos de hurto previstos en el Código Penal.

Tras su detención el pasado miércoles en la playa del Somorrostro por unos hechos que, presuntamente, podían describirse como un delito menos grave de hurto, la Unidad de Investigación de la Guardia Urbana de Barcelona, en coordinación con el Grupo de Inteligencia y Análisis de Datos de los Mossos d'Esquadra, analizó el perfil delincuencial del detenido y propuso a los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento de Barcelona la personación del consistorio como acusación.

El detenido pasó a disposición judicial el pasado 27 de agosto y se incoó un procedimiento de diligencias urgentes ante el Juzgado de guardia correspondiente de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Barcelona.

Alto riesgo de reincidencia

De acuerdo con el perfil delincuencial, elaborado por los especialistas de los Mossos d'Esquadra en el marco del plan Kampai de lucha contra la delincuencia persistente en Catalunya, el detenido presentaba un alto riesgo de reincidencia, acumulando un gran número de condenas firmes por delitos contra el patrimonio a lo largo de su trayectoria delictiva. Además, los hechos delictivos se han producido de forma reiterada "en una misma zona de la ciudad de Barcelona", aseguran fuentes municipales.

Por este motivo, durante el juicio, los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Barcelona solicitaron que se acordara la prisión provisional, atendiendo al riesgo de reiteración delictiva y el impacto significativo que estos hechos generan en la convivencia y en la percepción de seguridad de la ciudadanía, así como la afectación directa que conllevan para los comercios, la actividad económica.

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El juzgado ha apreciado que los hechos pueden ser subsumidos en el tipo agravado de hurto por multirreincidencia introducido por la Ley orgánica 1/2026, de 8 de abril, y que, dado el alto riesgo de reiteración delictiva apreciado, resulta necesaria la adopción de la medida cautelar de prisión provisional. Tanto el Ministerio Fiscal como el Ayuntamiento de Barcelona ya han presentado sus respectivos escritos de conclusiones provisionales, calificando los hechos como un delito menos grave de hurto (subtipo agravado) cometido en grado de tentativa.