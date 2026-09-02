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Misión internacional del alcalde barcelonés

Collboni refuerza la cooperación con Kiev: "Barcelona estará allí, como hace 30 años estuvo en Sarajevo"

El edil se ha reunido con su homólogo polaco y ha reafirmado su intención de enviar a Kiev "el mensaje de que no están solos"

Collboni viajará a Kiev pese a las advertencias por el aumento de los ataques rusos

Collboni se reúne con el alcalde de Varsovia.

Collboni se reúne con el alcalde de Varsovia. / Ayuntamiento de Barcelona

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El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha justificado desde Varsovia su decisión de continuar la misión institucional del Ayuntamiento de Barcelona en Kiev. Acompañado por el alcalde de Varsovia, Rafał Trzaskowski, durante una visita a una promoción de vivienda asequible en la capital polaca, ha reiterado la motivación del viaje que le ha llevado a Sarajevo, Varsovia y, finalmente mañana, Kiev: “Lo que pretende la actual ofensiva de Rusia con el incremento de los ataques es aislar a la ciudad de Kiev y que los europeos aflojemos nuestro apoyo, pero lo que conseguirán es exactamente lo contrario; por eso mismo Barcelona estará allí, como estuvo en Sarajevo hace 30 años cuando nadie más iba”.

El alcalde también se ha referido a las circunstancias que rodean su desplazamiento, y que han obligado a reducir la delegación: “Somos conscientes del incremento de las hostilidades y de que tendremos que extremar las precauciones, pero es más importante que nunca que Barcelona esté en Kiev para enviar el mensaje de que no están solos”.

La escalada de violencia por parte del ejército ruso ha llevado al alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, a convocar mañana un pleno extraordinario de denuncia, al que ha invitado al alcalde Collboni quien, de manera excepcional, intervendrá en la sesión plenaria ante los concejales y concejalas kievitas. Además, se aprovechará para realizar la firma del nuevo acuerdo de colaboración entre ambas ciudades de cara a incrementar los canales de cooperación humanitaria abiertos desde el inicio de la invasión.

Segunda jornada de actividades en la capital de Polonia

Durante este miércoles, el alcalde Collboni ha mantenido un encuentro bilateral en Varsovia con su homólogo polaco, Rafał Trzaskowski. La cita ha permitido reafirmar los lazos históricos de amistad y cooperación entre ambas capitales, en lo que ha supuesto la primera visita oficial de un alcalde barcelonés a esta ciudad de la Europa Central.

En un contexto europeo complejo, han acordado impulsar un frente para exigir ante las instituciones europeas un papel más activo de las ciudades en la gobernanza de la Unión, además de acceso directo a los fondos comunitarios para la vivienda para hacer frente a la actual emergencia habitacional y las desigualdades sociales.

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Este es uno de los retos inmediatos de los municipios europeos de cara a la negociación del Marco Financiero Plurianual (2028-2034) y ante la futura Affordable Housing Act europea, que ciudades como Barcelona y Varsovia están abordando desde la plataforma Mayors for Housing.

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