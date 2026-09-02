Heridos graves dos motoristas tras sendos accidentes en la C-32 en Mataró y en la AP-7 en Mollet del Vallès

Dos personas han resultado heridas graves en sendos accidentes de tráfico este miércoles por la mañana en los términos municipales de Mataró y de Mollet del Vallès.

En primer lugar, una mujer ha resultado herida en estado grave por un accidente entre un turismo y una motocicleta en la AP-7, en Mollet del Vallès en sentido norte. El siniestro ha obligado a cortar un carril y ha provocado retenciones.

En segundo lugar, un motorista ha resultado también herido en estado grave en un accidente en la C-32 en Mataró. En este caso también se ha tenido que cortar un carril en sentido Barcelona y se han registrado retenciones de dos kilómetros.

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El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) ha atendido a los dos heridos y les ha trasladado al Hospital de Sant Pau y al de Mataró, respectivamente. Se han desplazado dos ambulancias para cada uno de los siniestros.