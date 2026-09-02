Las azoteas de Santa Maria del Mar bajan de precio por la Diada y la Mercè: cómo visitar el mirador de Barcelona

El día 24 de setiembre se celebra el día de la Mercè, la fiesta mayor de Barcelona que conmemora a la Verge de la Mercè, copatrona de la ciudad. Con este motivo, del 23 al 27 de setiembre las calles de la capital catalana se llenan de actividades, conciertos y actos religiosos para celebrar estas jornadas.

Además, algunos de los edificios más emblemáticos de la ciudad se abren para recibir visitas totalmente gratuitas o a un precio reducido.

Uno de estos monumentos es la Catedral de Santa Maria del Mar, la iglesia que corona el Barri Gòtic.

Piromusical de la Merce en Montjuic / MANU MITRU / EPC

Precio reducido

Por ello, para el 24 de setiembre y también el día 11 por la Diada de Catalunya, la basílica organiza visitas guiadas a la iglesia y las azoteas por 9,22 euros.

La actividad tendrá una duración aproximada de una hora y se realizará en varios pases: el viernes 11 de setiembre, a las 11.30h y a las 13.00h, y el jueves día 24 a las 16.30h y a las 18.00h. Los tickets deben reservarse a través de la página web oficial del templo.

Y es que la Catedral de Santa Maria del Mar es uno de los edificios más emblemáticos de Barcelona y se ha convertido en el mejor ejemplo de Gótico Catalán que existe en Catalunya.

Un capitel de la basílica de Santa Maria del Mar. / M.O.

Piedra de Montjuïc

La basílica se empezó a construir en el año 1329, una época en que la ciudad de Barcelona se convirtió en una de las principales potencias del Mediterráneo gracias a la expansión marítima de la Corona de Aragón.

Fue construida con piedra de la montaña de Montjuïc y está formada por tres majestuosas naves que comprenden un espacio amplio y luminoso.

Misa en la Catedral de Barcelona ofrecida por el arzobispo Josep Omella, tras la muerte del Papa Francisco. / Marc Asensio Clupes / EPC

Un elemento clave

De hecho, la iluminación es un elemento clave del edificio: las vidrieras y rosetones inundan de color el interior, creando un ambiente de paz y serenidad.

En el periodo medieval, la luz se interpretaba como la manifestación directa de la divinidad, por lo que se utilizaba de forma estratégica para comunicar mensajes religiosos y resaltar los elementos arquitectónicos.

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Al margen de las visitas especiales, el templo ofrece sus encuentros habituales por 17,41 euros. La entrada incluye un recorrido completo por el interior de la basílica, la cripta y las tribunas, además de unas vistas panorámicas de la ciudad desde sus azoteas.