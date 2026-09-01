"Seguimos con la huelga indefinida": los trabajadores de las bibliotecas de Barcelona retoman las protestas y reclaman mejores condiciones

Los trabajadores de las bibliotecas de Barcelona han empezado el curso con la misma hambre de reivindicación con la que iniciaron sus protestas el pasado mes de mayo. Alrededor de una cuarentena de personas, convocadas por la plataforma Defensem Biblios Barcelona, se han concentrado este martes 1 de septiembre junto a la Sagrada Familia para hacer que se escuchen sus reivindicaciones y presionar al Ayuntamiento de Barcelona para que actúe y avance en las negociaciones.

“Hemos querido visibilizar que estamos en una situación que no es de normalidad, es de conflicto. Llevamos tres meses con huelga indefinida. No hemos resuelto el conflicto, seguimos con negociaciones estancadas con el ayuntamiento y hemos querido visibilizar que tienen un problema en bibliotecas y que esperamos que lo resuelvan”, ha explicado Pau Solsona, delegado de la CGT en el Consorcio de Bibliotecas de Barcelona, ante la mirada de la marabunta de turistas que, como cada día, recorre las plazas y calles adyacentes al templo que diseñó Antoni Gaudí. Según los organizadores de la protesta, este martes por la mañana han cerrado 36 de las 41 bibliotecas de Barcelona. Se han mantenido abiertas las de Collserola, Barceloneta, Zona Nord, Vila de Gràcia y Montserrat Abelló.

Desde el 26 de mayo, cuando comenzó la huelga diaria indefinida, no se ha podido garantizar con normalidad la apertura de los equipamientos y la prestación de sus servicios habituales. Este verano, aproximadamente una de cada cuatro bibliotecas ha tenido que cerrar por falta de personal suficiente para mantener la atención al público. La situación amenaza con alargarse durante el arranque del nuevo curso. Sobre nuevas negociaciones y reuniones, Pau Solsona ha apuntado que no hay nuevas fechas sobre la mesa: “Supongo que su estrategia es desgastarnos y que pase el tiempo. Nosotros seguimos con la convocatoria de huelga indefinida y veremos cómo avanza los días”.

Trabajadores de las bibliotecas de Barcelona protestan frente a la Sagrada Familia para reclamar mejoras en sus condiciones laborales. / Jordi Otix

El delegado sindical de la CGT ha explicitado también que el día 14 de septiembre celebrarán una nueva asamblea en la que se decidirán los pasos a seguir. Además, el día 18 de este mismo mes ya han confirmado que se sumarán a la protesta conjunta que protagonizarán todas las bibliotecas públicas del conjunto de Catalunya.

“El Consorcio de Bibliotecas de Barcelona y el ayuntamiento defienden los derechos de huelga y movilización de todas sus personas trabajadoras, pero no las actuaciones vandálicas que se han derivado de ellas en algún caso”, apunta por su parte el consistorio. La misma administración municipal señala que la actividad ordinaria en las bibliotecas durante la huelga indefinida iniciada en mayo de este año se ha mantenido a lo largo del periodo, con un 70% de los equipamientos abiertos.

Adhesión al acuerdo de condiciones municipal

Entre otras cuestiones, los manifestantes reclaman "respeto, reconocimiento del sector y una mejora de las condiciones laborales" para este servicio que, recuerdan, es uno de los mejor valorados por la ciudadanía. Las protestas se desarrollan en el marco de las negociaciones para la adhesión de las bibliotecas de Barcelona al nuevo acuerdo de condiciones del Ayuntamiento de Barcelona 2025-2028, firmado por los tres sindicatos mayoritarios en el consistorio (CCOO, CSIF y UGT) con el gobierno municipal del alcalde Jaume Collboni. Desde mayo, los sindicatos CGT, Intersindical y Ábacos anunciaron protestas y reclamaron entablar conversaciones con el consistorio para obtener más recursos para los servicios públicos.

El ejecutivo municipal insiste en que desde febrero se han celebrado trece reuniones con el objetivo de alcanzar un acuerdo de adhesión al convenio del Ayuntamiento de Barcelona. El consistorio explica que propone una jornada de 35 horas semanales para las 482 personas de la plantilla, la funcionarización del conjunto del personal y un nuevo modelo horario con turnos de mañana o tarde y un día semanal de jornada partida. También plantea integrar al personal técnico bibliotecario en el convenio municipal, con una mejora retributiva del 8% que elevaría su salario bruto anual a 42.866 euros, más antigüedad y complementos por trabajar en festivo. A estas condiciones se suman, según el ejecutivo local, las mejoras sociales, de conciliación, promoción interna y retributivas previstas en el convenio municipal.

Trabajadores de las bibliotecas de Barcelona protestan frente a la Sagrada Familia para reclamar mejoras en sus condiciones laborales. / Jordi Otix

Solsona insiste en que los movimientos del consistorio no son suficientes y que, entre otras cuestiones, los trabajadores piden “una equiparación de nuestras condiciones con las del resto del personal municipal”. “Al final somos un servicio público y tenemos derecho a tener esta equiparación, tanto retributiva como de condiciones”, ha apuntado el líder sindical.

Reclamaciones

Las propuestas del consistorio no convencen al comité de las bibliotecas, que asegura que las negociaciones hasta ahora no han permitido resolver sus principales demandas. Los trabajadores denuncian que su organización del tiempo dificulta especialmente la vida personal y familiar. Hablan de turnos rotativos de lunes a domingo, con turnos de mañana y de tarde que pueden prolongarse hasta las 20.45 horas, trabajo los fines de semana y jornadas partidas de hasta 11 horas. También señalan que, de media, trabajan 18 días más al año que una persona con una jornada de cinco días a la semana. Piden además un incremento salarial para recuperar poder adquisitivo, más personal y una actualización de los estándares de las bibliotecas públicas.

Más allá de estas cuestiones, los trabajadores reclaman un plus por la atención directa al público, al considerar que asumen funciones que van más allá de las tareas bibliotecarias, como ayudar a los usuarios con trámites administrativos. También denuncian situaciones de violencia verbal y física y piden un protocolo específico ante las agresiones y un registro de incidencias.