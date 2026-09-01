Por qué protestan los trabajadores de las bibliotecas de Barcelona

Las bibliotecas de Barcelona afrontan una huelga indefinida desde el pasado 26 de mayo, una fecha especialmente sensible porque coincidió con la recta final de la selectividad, que, en Catalunya, tuvo lugar los días 9, 10 y 11 de junio. La convocatoria, firmada por el comité de empresa del Consorcio de Bibliotecas de Barcelona (formado por los sindicatos Intersindical y CGT), llegó después de dos meses de negociaciones sin avances suficientes y ante la negativa a reivindicaciones que las centrales consideran básicas.

Desde entonces, las protestas se han mantenido y, con el inicio del nuevo curso, los trabajadores de las bibliotecas de la capital catalana han vuelto a salir a la calle para reivindicar mejoras en sus condiciones laborales tras una manifestación organizada por la plataforma Defensem Biblios Barcelona. Este 1 de septiembre, una cuarentena de personas han protagonizado una protesta frente a la Sagrada Familia para hacer oír sus reivindicaciones.

El paro no afecta a las bibliotecas universitarias ni a las escolares, sino a la red municipal de Barcelona. No obstante, para el próximo 18 de septiembre hay convocada una huelga que interpela a todas las bibliotecas públicas de Catalunya y a la que los equipamientos de Barcelona ya han anunciado que se sumarán.

¿Qué reclaman?

Las propuestas del consistorio no convencen al comité de las bibliotecas, que considera que las negociaciones no han resuelto sus principales demandas. Los trabajadores reclaman unos horarios que "cumplan la legalidad y permitan la conciliación", así como la equiparación de sus condiciones con las del resto del personal municipal. La plantilla denuncia turnos rotativos de lunes a domingo, tardes hasta las 20.45 horas, trabajo los fines de semana y jornadas partidas de hasta 11 horas. También asegura que trabaja de media 18 días más al año que una persona con una jornada de cinco días semanales y reclama mejoras salariales, más personal y una actualización de los estándares de las bibliotecas públicas.

Además, los trabajadores piden un plus por la atención directa al público, al asumir tareas como ayudar a los usuarios con trámites administrativos. También denuncian episodios de violencia verbal y física y reclaman un protocolo específico ante las agresiones y un registro de incidencias.

Los orígenes del conflicto

Las protestas se desarrollan en el marco de las negociaciones para la adhesión de las bibliotecas de Barcelona al nuevo acuerdo de condiciones del Ayuntamiento de Barcelona 2025-2028, firmado por los tres sindicatos mayoritarios en el consistorio (CCOO, CSIF y UGT) con el gobierno municipal del alcalde Jaume Collboni. Ya desde mayo, los sindicatos CGT, Intersindical y Ábacos anunciaron protestas y reclamaron entablar conversaciones con el consistorio para obtener más recursos para los servicios públicos.

Empleados de los servicios sociales, las bibliotecas municipales, las oficinas de atención ciudadana y las escuelas infantiles, entre otras dependencias públicas, han secundado más de una treintena de convocatorias de paro desde principios de año, en desacuerdo con el nuevo convenio laboral del consistorio, firmado por los tres sindicatos mayoritarios. La mayoría del pleno refrendó el pacto, que consagra la jornada de 35 horas a la mayoría de la plantilla, si bien una parte aún supera las 36 horas Los sindicatos convocantes de la huelga piden entablar conversaciones con el consistorio para obtener más recursos para los servicios públicos. En cambio, el ejecutivo municipal les acusó de no acudir a las mesas de negociación.

Es en este marco que el comité de las bibliotegas que integran la CGT y la Intersindical ha mantenido una huelga indefinida durante más de tres meses. Así, en el caso de las bibliotecas, el conflicto sobre la adhesión al Acuerdo de Condiciones Laborales del Ayuntamiento de Barcelona gira en torno a una demanda de una equiparación directa de los derechos y salarios de la plantilla de bibliotecas con el resto de trabajadores municipales.

Qué dice el Ayuntamiento

El ejecutivo municipal insiste en que desde febrero se han celebrado trece reuniones con el objetivo de alcanzar un acuerdo de adhesión al convenio del Ayuntamiento de Barcelona. El consistorio explica que propone una jornada de 35 horas semanales para las 482 personas de la plantilla, la funcionarización del conjunto del personal y un nuevo modelo horario con turnos de mañana o tarde y un día semanal de jornada partida. También plantea integrar al personal técnico bibliotecario en el convenio municipal, con una mejora retributiva del 8% que elevaría su salario bruto anual a 42.866 euros, más antigüedad y complementos por trabajar en festivo. A estas condiciones se suman, según el ejecutivo local, las mejoras sociales, de conciliación, promoción interna y retributivas previstas en el convenio municipal.

La CGT y la Intersindical insisten en que los movimientos del consistorio no son suficientes y que, entre otras cuestiones, los trabajadores piden “una equiparación de nuestras condiciones con las del resto del personal municipal”. “Al final somos un servicio público y tenemos derecho a tener esta equiparación, tanto retributiva como de condiciones”, apuntan.

Resolución del conflicto

Por ahora no hay indicios de que el conflicto se resuelva pronto. Por ahora, no hay fechas sobre la mesa para que ambas partes vuelvan a reunirse y la CGT ha explicado también que el día 14 de septiembre celebrarán una nueva asamblea en la que se decidirán los pasos a seguir.