La Guàrdia Urbana de Barcelona investiga a dos hombres por grabar mujeres orinando en las fiestas de Sants

Dos hombres están siendo investigados como presuntos autores de un delito de revelación de secretos por fotografiar y grabar a chicas mientras orinaban en la vía pública durante la noche del pasado sábado 20 de agosto, en el marco de las fiestas de Sants.

Los agentes de paisano del Grupo de Delincuencia Urbana de la Guardia Urbana de Barcelona los identificaron y les intervinieron los dispositivos con los que habían registrado las imágenes para evitar su difusión y ponerlos a disposición judicial.

Los hechos se iniciaron después de que varias chicas avisaran a los agentes uniformados de que habían visto a un hombre siguiéndolas cuando se dirigían a una zona próxima a la estación de autobuses para hacer sus necesidades.

Ante las quejas reiteradas de varias asistentes, los agentes informaron a los equipos de paisano que se encontraban en las proximidades, que se desplazaron hasta la zona donde se habían producido los seguimientos.

Durante la noche, los agentes permanecieron en el lugar para localizar a los presuntos ‘voyeurs’. A lo largo del servicio localizaron a dos hombres que, efectivamente, estaban grabando imágenes de chicas mientras orinaban. Según la Guardia Urbana, los dos hombres seguían a sus víctimas hasta lugares donde ellas creían que podían hacer sus necesidades con cierta intimidad.

Una vez allí, se escondían detrás de arbustos o vehículos estacionados y aprovechaban la distracción de las chicas para grabarlas mientras orinaban. Los dos hombres quedaron investigados como presuntos autores de un delito de revelación de secretos.