Un grupo de desalojados del B9 de Badalona afronta una nueva desocupación en El Masnou

Continúa la odisea habitacional para decenas de personas de las que malvivían en el antiguo instituto B9 de Badalona. Nueve meses después de ser desalojados del que fue considerado el mayor asentamiento de Catalunya y seis meses después de ser finalmente expulsados del posterior asentamiento bajo el puente de la C-31, una cuarentena de los desalojados del B9 afronta en dos semanas una nueva desocupación. Desde el mes de febrero de 2026, un grupo de ellos viven en un centro social ocupado y autogestionado (CSOA) del Masnou, llamado La Cotorra, sobre el que pesa una orden de desocupación para el 14 de septiembre: "Reclamamos la suspensión del desalojo y hacemos un llamamiento a las administraciones para que no se vuelvan a repetir las imágenes que Badalona vivió en diciembre del año pasado", se lee en el comunicado publicado por los integrantes de La Cotorra y los mismos afectados.

Se trata, concretamente, de entre 35 y 40 miembros de la asociación UTCAT B9, entidad creada semanas antes del gran desalojo, y conformada por personas que malvivían en el instituto y cuyo sustento vital es la recogida de chatarra. "Cuando en La Cotorra conocimos sobre el desalojo del B9, primeramente se dispuso un espacio para recibir donaciones para los expulsados. Después, cuando ya vivían debajo del puente, decidimos ceder la planta baja de la nave a las personas que se organizan en el colectivo", declara a EL PERIÓDICO Julieta Lechini, perteneciente al colectivo UTCAT. Explican que "vecinas del municipio y personas organizadas en la red de apoyo rehabilitaron colectivamente una planta de la nave para hacerla habitable". Entre otras, instalaron luz, agua y cocina y construyeron habitaciones.

Cuando se desplazaron al Masnou, los miembros del colectivo ya conocían la fecha del desalojo de La Cotorra, aunque el colectivo asegura que, "ante la situación de las personas expulsadas del B9, continuaba siendo la mejor alternativa posible" para ellos. Si bien la desocupación está programada para de aquí a dos semanas, este mismo martes día 1 tenían que acometer la entrega voluntaria de las llaves del inmueble, algo que no ha ocurrido.

Reparto de comida y bebida entre las personas que acampaban bajo el puente de la C-31 en Badalona, días después de la desocupación del antiguo instituto B9 / Jordi Otix / EPC

Explica Lechini que la propiedad actual de la nave es Fingon Inversiones SL, "que adquirió el inmueble al BBVA e inició el procedimiento judicial" de desalojo en abril de 2025. La Cotorra fue ocupada en 2022 "con el objetivo de hacer puente entre las vecinas y las actividades sociales" que se llevan a cabo en el recinto.

Desde el CSOA aseguran que los Servicios Sociales del Ayuntamiento del Masnou están "implicados en el caso", aunque por el momento no se ha logrado ofrecer una alternativa habitacional a las decenas de personas que pasan ahí las noches. "A los que han ido a Servicios Sociales les responden que en El Masnou no existe ningún sitio donde alojar a tanta gente, como mucho han ofrecido algún recurso para un par de días, y para personas concretas", sotiene la entidad, que echa de menos una "solución clara y alternativa". No en vano, declaran que "todas las personas del B9 que viven en el CSOA están en pleno proceso de regularización", motivo por el cual piden suspender el desalojo, "para que puedan completar el proceso con garantías".