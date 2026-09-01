Alerta de la Embajada
Collboni viajará a Kiev pese a las advertencias por el aumento de los ataques rusos
El alcalde viajará a Ucraïna con una comitiva reducida tras pasar por Sarajevo y Varsovia, las dos primeras paradas de su gira por Europa del Este
Collboni inicia un viaje por el este de Europa que culminará en Ucrania
Jaume Collboni mantiene su viaje a Kiev este jueves, 3 de septiembre, pese al aumento de los ataques rusos sobre la capital ucraniana, según han confirmado fuentes del Ayuntamiento de Barcelona a EL PERIÓDICO.
El consistorio ha decidido, eso sí, reducir la comitiva municipal que acompañará al alcalde después de las advertencias trasladadas por la Embajada de España sobre el empeoramiento de la situación de seguridad.
La decisión de seguir adelante con la visita, tal y como ha avanzado betevé, responde a la voluntad del alcalde de mantener el compromiso institucional con Kiev pese al contexto bélico. Collboni considera que uno de los objetivos de los ataques rusos es aislar internacionalmente a la capital ucraniana y defiende que cancelar ahora el desplazamiento supondría ir en esa dirección.
Kiev será la última parada de una gira que comenzó el domingo y que ha llevado al alcalde primero a Sarajevo y después a Varsovia, donde se encuentra este martes.
El alcalde también ha recordado el precedente de la cooperación de Barcelona con Sarajevo durante la guerra de los Balcanes, cuando la ciudad mantuvo su apoyo humanitario pese a los ataques.
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