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Alerta de la Embajada

Collboni viajará a Kiev pese a las advertencias por el aumento de los ataques rusos

El alcalde viajará a Ucraïna con una comitiva reducida tras pasar por Sarajevo y Varsovia, las dos primeras paradas de su gira por Europa del Este

Collboni inicia un viaje por el este de Europa que culminará en Ucrania

Barcelona. El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y la consellera de Territori, Sílvia Paneque, atienden a los medios en la plaza de Frederic Soler para informar sobre la incidencia de las obras de la línea 9 del Metro en el distrito de Sarrià. 7 de julio de 2026. Política. AUTOR: ZOWY VOETEN

Barcelona. El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y la consellera de Territori, Sílvia Paneque, atienden a los medios en la plaza de Frederic Soler para informar sobre la incidencia de las obras de la línea 9 del Metro en el distrito de Sarrià. 7 de julio de 2026. Política. AUTOR: ZOWY VOETEN / Zowy Voeten / EPC

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Jaume Collboni mantiene su viaje a Kiev este jueves, 3 de septiembre, pese al aumento de los ataques rusos sobre la capital ucraniana, según han confirmado fuentes del Ayuntamiento de Barcelona a EL PERIÓDICO.

El consistorio ha decidido, eso sí, reducir la comitiva municipal que acompañará al alcalde después de las advertencias trasladadas por la Embajada de España sobre el empeoramiento de la situación de seguridad.

La decisión de seguir adelante con la visita, tal y como ha avanzado betevé, responde a la voluntad del alcalde de mantener el compromiso institucional con Kiev pese al contexto bélico. Collboni considera que uno de los objetivos de los ataques rusos es aislar internacionalmente a la capital ucraniana y defiende que cancelar ahora el desplazamiento supondría ir en esa dirección.

Kiev será la última parada de una gira que comenzó el domingo y que ha llevado al alcalde primero a Sarajevo y después a Varsovia, donde se encuentra este martes.

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El alcalde también ha recordado el precedente de la cooperación de Barcelona con Sarajevo durante la guerra de los Balcanes, cuando la ciudad mantuvo su apoyo humanitario pese a los ataques.

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