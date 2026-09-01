Collboni viajará a Kiev pese a las advertencias por el aumento de los ataques rusos

Jaume Collboni mantiene su viaje a Kiev este jueves, 3 de septiembre, pese al aumento de los ataques rusos sobre la capital ucraniana, según han confirmado fuentes del Ayuntamiento de Barcelona a EL PERIÓDICO.

El consistorio ha decidido, eso sí, reducir la comitiva municipal que acompañará al alcalde después de las advertencias trasladadas por la Embajada de España sobre el empeoramiento de la situación de seguridad.

La decisión de seguir adelante con la visita, tal y como ha avanzado betevé, responde a la voluntad del alcalde de mantener el compromiso institucional con Kiev pese al contexto bélico. Collboni considera que uno de los objetivos de los ataques rusos es aislar internacionalmente a la capital ucraniana y defiende que cancelar ahora el desplazamiento supondría ir en esa dirección.

Kiev será la última parada de una gira que comenzó el domingo y que ha llevado al alcalde primero a Sarajevo y después a Varsovia, donde se encuentra este martes.

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El alcalde también ha recordado el precedente de la cooperación de Barcelona con Sarajevo durante la guerra de los Balcanes, cuando la ciudad mantuvo su apoyo humanitario pese a los ataques.