Pisos públicos a más de 30 grados en Barcelona por averías sin arreglar en la climatización: "Ha sido un verano durísimo"

El termómetro marca 30 grados dentro de uno de los 49 pisos de titularidad pública de un bloque del barrio de Baró de Viver. "A veces ha llegado a 32 grados", puntualiza la inquilina. El Instituto Municipal de la Vivienda y la Rehabilitación de Barcelona (IMHAB), dependiente del ayuntamiento, instaló un sistema de aerotermia en ese mismo edificio en junio. Ha de proporcionar aire frío a los hogares, además de calefacción y agua caliente. Sin embargo, la refrigeración no funciona: hay vecinos que han dejado de encender el aparato después de que se les encharcara el suelo y otros no han llegado a ponerlo en marcha, disuadidos por los técnicos a la espera de unas reparaciones que han quedado pendientes durante unas semanas asfixiantes.

“Vaya verano estamos pasando”, resopla la vecina del domicilio que rebasa la temperatura de confort. A lo largo del agobio por la canícula, ha tratado de refrescar las habitaciones dejando abiertos el balcón y la puerta que da al rellano, pero apenas ha hallado alivio: “Reclamé que me ahogaba con estos calores y, después de insistir, el patronato [en referencia al IMHAB] trajo unos 'pingüinos', pero no enfrían y tuve que comprarme un ventilador”.

Del mismo modo que se entregaron a vecinos que toparon con un contratiempo similar en la Illa Glòries, los climatizadores portátiles se han repartido en una quincena de pisos de Baró de Viver, que contaban con equipos de aire acondicionado hasta hace menos de tres meses. “No nos dieron a elegir y nos obligaron a quitarlos por la aerotermia, nos dijeron que no eran compatibles, pero a nadie nos funciona”, se queja la inquilina, que añora el aparato desmontado: “Mi aire acondicionado estaba la mar de bien, desembolsé un dinero por él y lo tenía todo el día puesto. Nos han complicado la vida, lo hemos pasado muy mal con el calor”.

Una vecina señala los 30 grados que marca un termómetro de su casa en el bloque de vivienda pública de Baró de Viver, en Barcelona. / BELÉN GONZÁLEZ

"La climatización no es un lujo"

En otra promoción de protección oficial, esta en Torre Baró, también se declaran desarmados frente al tiempo sofocante de este verano. “Ha sido durísimo... La climatización es una necesidad, no un lujo”, postula una vecina de la finca, en la que la aerotermia arrastra fallos desde 2023, poco después de que los domicilios se adjudicaran. A raíz de una reclamación de la comunidad, la Sindicatura de Greuges de Barcelona concluyó en 2024 que la respuesta del IMHAB había sido “insuficiente” para arreglar la instalación, que “no permitía conseguir una temperatura confortable ni en invierno ni en verano”, e instó al organismo a “garantizar la producción de agua caliente, calefacción y refrigeración en las viviendas”.

“Pese a que la resolución pide que se solucione, nos hemos comido el cuarto verano con estrés térmico y un sobrecoste económico”, lamenta la residente. Muestra una imagen en que el termómetro registró más de 30 grados este agosto dentro de casa. Su domicilio y otro más han estado en obras este último mes para tratar de resolver los problemas con la refrigeración. El IMHAB explica que se trata de una "prueba piloto" que debe entrar en funcionamiento esta semana para "mejorar las condiciones de confort, incrementando la potencia de la climatización instalada y aumentando el caudal de aire generado por la instalación".

“Hemos tenido que sacrificar las vacaciones y hemos tardado tres años a que comiencen a hacer reparaciones en dos viviendas de las 47 del bloque”, remarca la vecina. Además, no comprende que su piso haya estado patas arriba durante un mes para adecuar la instalación. “Y el equipo anterior era poco efectivo pero daba algo de consuelo -agrega-. Ahora ni eso, porque lo han desinstalado”.

Uno de los 'pingüinos' que el IMHAB ha entregado a los vecinos afectados por la falta de climatización en un bloque de pisos públicos en Baró de Viver. / BELÉN GONZÁLEZ

Atención con "celeridad"

En contraste con las quejas, el IMHAB defiende que las incidencias con la aerotermia "se atienden con máxima celeridad" para afrontar olas de calor como las que han azotado a la ciudad. "Hacer frente a las circunstancias actuales derivadas del cambio climático en el parque público es una de las prioridades del ayuntamiento", postula el organismo, que destaca que trabaja para "actualizar los sistemas de climatización de los pisos, así como para mejorar el aislamiento y la ventilación de los edificios".

En el caso de Baró de Viver, el IMHAB sostiene que parte de los aires acondicionados retirados "habían sido instalados sin permiso". Apostilla que no ha recepcionado aún la obra de la aerotermia en el bloque porque "de momento no funciona al 100%". "Hay una propuesta de solución que el IMHAB está estudiando", comenta.

Tras no lograr respuesta en julio y agosto, los inquilinos siguen sin saber cuándo se reparará el suministro que incluye la climatización. “No le podamos dar fecha porque la desconocemos”, reza un mensaje que un vecino recibió el 30 de julio de la empresa Constraula, que instaló el sistema. “Estuvieron haciendo pruebas desde el 4 de junio y no sabían cuándo se arreglaría... Ni que esto fuera la NASA”, recrimina el afectado.

Las obras de mejora de eficiencia energética en el bloque sin climatización en Baró de Viver han costado algo más de dos millones de euros

“Estamos esperando que el patronato nos apruebe las modificaciones que se tienen que hacer en las aerotermias”, indica otro mensaje de la contratista, recibido hace poco más de una semana por otra residente. La vecina y otros afincados aseguran que, a raíz de los cambios, ha bajado la potencia del agua corriente.

El IMHAB comprometió el pago de 1,99 millones de euros por las obras de mejora de la eficiencia energética en el inmueble de Baró de Viver. Cabe añadir el pago de 483.786 euros más por modificaciones durante la ejecución de los trabajos. Las labores comprendieron la instalación de la aerotermia, un revestimiento aislante en la fachadas y cambios en ventanas y balcones, entre otras.

Compresor del sistema de aerotermia instalado en un balcón del bloque de pisos públicos de Baró de Viver. / Belén González

Factura elevada

Varios de los consultados en Baró de Viver coinciden en que la factura de la luz no refleja el ahorro del 30% o el 40% que aseguran que les anunciaron con la aerotermia. Al contrario, se ha duplicado o se ha encarecido aún más.

“Pagábamos de 60 a 70 euros y nos han cobrado de 140 a 150 euros”, calcula una pareja. “Pagaba 40 euros y ahora ha subido a 140”, atestigua otro inquilino, que lo atribuye al elevado consumo eléctrico del aparato portátil que el IMHAB proporcionó a la espera de arreglar la climatización. Ha solicitado a la sociedad municipal que sufrague el sobrecoste. “No puedo pagarlo, alguien va a tener que asumirlo”, avisa. El IMHAB alega que la compañía instaladora suministró las unidades "sin coste" para los vecinos.

Distintos vecinos se muestran disconformes con el gran tamaño de las máquinas de la aerotermia, que ocupan buena parte del lavadero y el balcón. Además, algunos de los aparatos gotean.

Sin salir del mismo inmueble, se ha colocado una segunda puerta en los balcones para aislar frío y calor: hay a quien le incomoda y hay quien la agradece por mitigar el ruido de la calle. “Nos han comido espacio, pagamos lo mismo y nos asamos igualmente”, reprocha una inquilina.

Un vecino señala la caldera del sistema de aerotermia instalado en una vivienda del edificio público del barrio de Baró de Viver. / BELÉN GONZÁLEZ

Los entrevistados abonan entre 300 y 569 euros de alquiler. Entre otras deficiencias, señalan que uno de los ascensores del inmueble lleva más de tres meses sin funcionar y la reparación se ha ido posponiendo. Se suma que hace un par de años que la puerta del garaje está estropeada y abierta de par en par. El IMHAB promete "mejoras de mantenimiento en espacios comunes" este 2026.

En Torre Baró, la vecina afectada afirma que no ha recibido el dispositivo que solicitó para sobrellevar las altas temperaturas. En esa promoción, el IMHAB colocó ventiladores de techo en dormitorios y salas en julio. La vecina opina que se queda corto: “La sensación térmica de 30 grados no ha bajado durante las 24 horas, el único consuelo son los dos minutos bajo la ducha… No se puede vivir con las temperaturas que tenemos sin una climatización eficiente”.