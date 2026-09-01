IMÁGENES | Así avanzan las obras que están transformando la entrada a Barcelona por la Ronda Litoral

El paisaje portuario de la entrada a Barcelona por la Ronda Litoral, desde el Llobregat, está empezando a cambiar. En el muelle de Sant Bertran, las obras del futuro BlueTechPort van avanzando para transformar los antiguos tinglados situados cerca del World Trade Center Barcelona. El proyecto convertirá estas históricas naves en un nuevo espacio dedicado a la innovación y a la economía azul.

Mapa del puerto Bluetech

El proyecto prevé rehabilitar totalmente las seis naves de arquitectura industrial, que suman más de 25.000 metros cuadrados. El espacio acogerá empresas, startups y centros de innovación e investigación, y tendrá capacidad para unos 2.500 profesionales. A ello se añadirán dos hectáreas de lámina de agua que permitirán probar prototipos y nuevas tecnologías relacionadas con el mundo marítimo y portuario. Si se cumplen las previsiones, las obras estarán terminadas en primavera de 2028.

La actuación busca mantener la identidad de los antiguos tinglados y, a la vez, darles una nueva vida, con grandes superficies acristaladas, espacios abiertos y zonas de vegetación interior.

El BlueTechPort de Barcelona proyectado por el despacho de Fermín Vázquez. / EPC

El proyecto, diseñado por b720 Fermín Vázquez Arquitectos, conserva las características arcadas industriales de las naves y las combina con un nuevo volumen vertical que se elevará sobre las seis bóvedas. Es el elemento bautizado como "el faro", pensado para convertirse en uno de los rasgos más reconocibles del conjunto y que se convertirá en un nuevo icono de la fachada marítima barcelonesa.

Así será el futuro BlueTechPort, el hub de economía azul del Port de Barcelona / .

Un ecosistema para atraer empresas y talento

La transformación del espacio no se limita, sin embargo, a la arquitectura. El pasado mes de enero se colocó la primera piedra del edificio, en un acto que sirvió también para presentar el alcance de un proyecto que pretende convertir el puerto en un auténtico laboratorio de innovación. “No es solo la primera piedra de un edificio, sino de un sistema innovador que convertirá el Port de Barcelona en un laboratorio donde las empresas podrán probar soluciones en condiciones reales”, señaló entonces el presidente del Port de Barcelona, José Alberto Carbonell.

Una de las principales singularidades del futuro complejo será precisamente su conexión directa con la actividad portuaria. Las dos hectáreas de lámina de agua previstas permitirán ensayar prototipos y tecnologías vinculadas al ámbito marítimo y portuario, en un espacio pensado para que las empresas puedan pasar de la fase de desarrollo a las pruebas en condiciones reales. El modelo ya cuenta con precedentes en el propio puerto, donde algunas compañías han utilizado los 50 metros lineales del Moll Barcelona Nord habilitados para probar sus soluciones.

Lámida de agua del futuro BlueTechPort, en un render. / .

El objetivo es consolidar así un ecosistema en el que empresas, 'startups', centros de investigación e instituciones puedan trabajar de forma conjunta. Entre los actores que ya forman parte de las fases iniciales del proyecto figuran el Clúster Català, Ocean Estructures y la Fundació BCN Port Innovation, además de iniciativas como los fondos Ports 4.0, el centro de la Unesco World Ocean, Tech Barcelona y Norrsken. Para Carbonell, esta experiencia demuestra que el modelo de 'sandbox' puede funcionar como una herramienta para acelerar la innovación dentro del propio entorno portuario.

La apuesta por la economía azul tendrá también una dimensión internacional. BlueTechPort, junto al Port de Barcelona y con el apoyo técnico de Mind the Bridge, ha puesto en marcha el Programa Internacional de Aceleración Lighthouse, dirigido a 'startups' con tecnologías aplicables a ámbitos como la logística marítima, la automatización, la sostenibilidad o la biotecnología marina. La iniciativa seleccionará ocho proyectos, que podrán desarrollar pilotos y validar sus soluciones en el puerto, además de entrar en contacto con inversores y grandes corporaciones. La participación será gratuita y no exigirá a las empresas trasladar su actividad a Barcelona.

Así será el futuro BlueTechPort, el hub de economía azul del Port de Barcelona / .

La dimensión económica del proyecto ayuda a entender el alcance de esta apuesta. Según el Observatorio de la Economía Azul, este sector genera más de 11.190 millones de euros en Barcelona, alrededor del 5% de la actividad económica de la ciudad, y registra una productividad superior en más de un 20% a la media. El BlueTechPort se plantea así como una pieza para hacer crecer un ecosistema que ya existe, atraer nuevo talento y conectar la actividad marítima tradicional con sectores tecnológicos vinculados a la digitalización, la transición energética y la gestión sostenible de los recursos.

Noticias relacionadas

Imagen simulada del futuro edificio en el que se ubicará el BlueTechPort del Port de Barcelona. / b720 Fermín Vázquez Arquitectos

La transformación del Moll de Sant Bertran se enmarca, además, en una estrategia más amplia para reforzar la relación entre el puerto y la ciudad. Desde el Ayuntamiento de Barcelona destacan que iniciativas como esta pueden contribuir a la diversificación económica y a la atracción de talento, al tiempo que conectan la innovación tecnológica con los oficios y conocimientos tradicionales del ámbito marítimo. En los próximos años, proyectos como el futuro Parc de Tecnologia Marítima o Barcelona Mar de Ciència, impulsado por el CSIC, también contribuirán a ampliar este ecosistema.