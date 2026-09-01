Albiol convoca en Badalona una manifestación para "apoyar a los vecinos de Ceuta"

El alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, ha llamado a los vecinos de la ciudad a unirse a la concentración que tendrá lugar el miércoles 2 de septiembre frente al ayuntamiento en "apoyo a los vecinos de Ceuta". La convocatoria llega un més después de la entrada de decenas de miles de inmigrantes marroquíes al municipio, y coincide con la celebración del día oficial de la ciudad autónoma. "Hemos organizado desde el Ayuntamiento, en nombre de la ciudad, una concentración en apoyo, a favor de los vecinos de Ceuta", asegura Albiol en su declaración.

La convocatoria badalonesa responde a una iniciativa del PP en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), criticada por la izquierda por considerar que los conservadores estarían instrumentalizando la institución que aglutina a los alcaldes de todo el país. Para el alcalde Albiol, la concentración "pretende hacer llegar nuestro cariño, nuestro apoyo, a los vecinos de Ceuta", que lo "están pasando muy mal".

El edil popular destaca que se trata de una concentración "pacífica", que "no pretende ir más allá de lo que representa apoyar a estos hombres y mujeres que llevan un mes viviendo una situación muy complicada". Albiol ha cerrado su video invitando a todos los vecinos de Badalona y a los de fuera que puedan asistir a unirse a la manifestación.

Críticas de la oposición

Algunos representantes de la oposición local también han criticado la convocatoria. Es el caso de Àlex Montornès, presidente de ERC Badalona, que en una publicación en X ha recordado que es la FEMP, federación en que "el PP tiene mayoría" quien ha convocado las manifestaciones en apoyo al pueblo ceutí, y asegura que Badalona y Castelldefels "son los únicos municipios [catalanes] que se adhieren a la convocatoria". "Oh, sorpresa, allí gobierna el PP ―y ha zanjado el republicano―. El 'Badalonisme' sí que iba de ideología".

En la misma línea se ha manifestado la presidenta de Badalona en Comú, Aïda Llauradó, también en las redes sociales. En un video, insta a aquellos que estén indignados por la crisis en Ceuta y se "solidarizan con todas las víctimas" a acudir a la "concentración unitaria" que convocan entidades como SOS Racisme o Unitat Contra el Feixisme i el Racisme (UCFR) en la plaza de Sant Jaume de Barcelona, a las 19:00 horas. Asimismo, ha descrito la convocatoria de la FEMP como una "trampa partidista de la extrema derecha".