Reabre la estación Verdaguer de la L4 del metro de Barcelona y su enlace con la L5

La estación de Verdaguer de la L4 del metro de Barcelona, así como el pasillo que enlaza esta línea con la L5, ha reabierto este lunes 31 de agosto a las cinco de la mañana tras ocho semanas inoperativa por obras de remodelación.

En concreto, en los trabajos realizados este verano se han mejorado los andenes, se han ampliado las escaleras fijas y se ha modificado todo el forjado del vestíbulo. Duante ese periodo, los trenes han circulado con normalidad en toda la línea 4 sin efectuar parada en la estación de Verdaguer.

Adaptación para personas con movilidad reducida

También desde este lunes se puede volver a hacer el trasbordo entre las líneas 4 y 5 por el pasillo interno, después de las obras iniciadas el 13 de octubre del año pasado obligaran a hacerlo por la calle. En este caso, se han eliminado las escaleras de acceso al pasillo y han sido sustituidas por una rampa.

Las actuaciones corresponden a la primera fase de adaptación del intercambiador de Metro de la L4 y L5 para adaptarlo a las personas con movilidad reducida, ejecutadas por el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat de Catalunya. La obra cuenta con una inversión de 8,6 millones de euros.

En concreto, la media de validaciones diarias en la estación es de 6.500 en julio y 4.800 en agosto.

Obras en el metro de Barcelona

El pasado sábado también se reabrió el tramo Florida-Plaça de Sants de la L1, que estaba sin servicio desde el pasado 17 de julio por obras de mejora que permitieron renovar cerca de 2,1 kilómetros de vía, aparatos de vía, sistemas de drenaje, señalización y otros elementos asociados a la infraestructura ferroviaria.

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Ahora quedarán restantes los trabajos de la renovación de todos los elementos del pasillo de la estación Catalunya en el intercambiador de las línes 1 y 3, que desde el 6 de julio se tiene que hacer por la calle, y la segunda fase de las obras de la L9 y la L10 Norte desde La Sagrera hasta Bon Pastor. Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) prevé que ambas obras finalicen el 6 de septiembre.