Detenido en Barcelona un joven por ocho estafas: pedía dinero y mostraba falsos comprobantes de transferencias

Los Mossos d’Esquadra han detenido a un hombre de 20 años como presunto autor de ocho estafas cometidas entre septiembre de 2025 y agosto de 2026 en Barcelona. Según la investigación, el arrestado habría conseguido que sus víctimas le entregaran dinero en efectivo después de convencerlas de que se encontraban ante una situación personal de emergencia y mostrarles falsos comprobantes de transferencias bancarias que nunca llegaban a hacerse efectivas.

El perjuicio económico causado en los ocho casos asciende a cerca de 13.000 euros. Inicialmente, los hechos se produjeron en el entorno de la estación de Sants y, posteriormente, en el distrito del Eixample. En uno de los episodios investigados, además, el sospechoso habría intimidado a una de las víctimas para conseguir que le entregara dinero.

La detención se produjo el 25 de agosto y fue llevada a cabo por agentes de la Unidad de Investigación del Eixample y del Área Regional de Transportes Urbanos (ARTU) de los Mossos.

La excusa de una emergencia

Según los investigadores, el presunto estafador se acercaba a sus víctimas en la vía pública y les explicaba una historia aparentemente creíble sobre una situación de emergencia personal. Entre los motivos que utilizaba estaban un supuesto robo, la pérdida de la documentación o la necesidad urgente de desplazarse a su país de origen.

Una vez ganada la confianza de la víctima, aseguraba que no llevaba dinero en efectivo y que podía devolverle inmediatamente la cantidad prestada mediante una transferencia bancaria. Para reforzar el engaño, mostraba desde su teléfono móvil un supuesto comprobante de pago o una aplicación bancaria que aparentemente acreditaba que la operación se había realizado.

Convencidas de que recibirían el dinero en su cuenta, las víctimas acudían a un cajero automático, retiraban el efectivo y se lo entregaban. Sin embargo, posteriormente comprobaban que la transferencia nunca se hacía efectiva y que los justificantes que habían visto eran falsos o habían sido manipulados.

El sospechoso habría aprovechado así la urgencia del momento y la voluntad de ayudar de las víctimas para conseguir el dinero y marcharse antes de que estas descubrieran el engaño.

Los Mossos no descartan que haya más víctimas

Las denuncias presentadas por ciudadanos y las gestiones realizadas durante la investigación permitieron a los Mossos identificar y localizar al presunto autor de los hechos.

La investigación, no obstante, continúa abierta y los agentes no descartan que el detenido pueda estar relacionado con otros casos de características similares. Ante la posibilidad de que haya más personas afectadas, los Mossos piden a quienes hayan podido ser víctimas de esta modalidad de estafa que denuncien los hechos en cualquier comisaría.

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El detenido pasó a disposición judicial el 28 de agosto de 2026.