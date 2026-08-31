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Este lunes por la mañana

Un motorista de 38 años muere tras ser embestido por un coche en la calle Aribau de Barcelona

La Guardia Urbana y los Mossos d'Esquadra han detenido al conductor del turismo, que se dio a la fuga

Detenido el presunto autor de la quema de unos contenedores de basura en Nou Barris

Un coche de la Guardia Urbana.

Un coche de la Guardia Urbana. / El Periódico

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Un motorista de 38 años ha fallecido esta mañana tras ser embestido por otro vehículo mientras se encontraba parado en la calle Aribau, en confluencia con la calle Mallorca, en el distrito del Eixample. El hombre fue trasladado a un centro hospitalario, donde acabó muriendo poco después.

Se da la circunstancia de que el conductor del vehículo que se ha topado con el motorista ha huido inmediatamente del lugar del siniestro, pero ha sido detenido por una patrulla de Mossos d'Esquadra a la altura de la calle Aragó con la calle Bruc.

La Guardia Urbana ha detenido al conductor del turismo y le investigarán como autor de un delito de negativa a someterse a las pruebas de alcoholemia, de conducción bajo los efectos del alcohol y las drogas, de abandono del lugar del siniestro y de un delito de homicidio imprudente.

Hasta el lugar del siniestro se desplazaron varias dotaciones de la Unidad Central de Atestados de Tráfico (UCAT) de la Guardia Urbana, que se hizo cargo de las diligencias para esclarecer las causas del siniestro.

Con esta víctima, son ya once las personas que han perdido la vida en siniestros de tráfico en Barcelona este año.

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El Ayuntamiento de Barcelona expresa su pésame y calor a la familia y amistades de la víctima y reafirma su compromiso de continuar trabajando para reducir la siniestralidad vial y las víctimas de los siniestros de tráfico en la ciudad.

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