Leo Messi se viste del Cornellà para el inicio de la temporada

El astro argentino Leo Messi ha aparecido en redes sociales vistiendo el verde de la UE Cornellà junto a sus hijos. Las imágenes las ha difundido el propio club, el cual fue adquirido por la exestrella blaugrana en abril de este mismo 2026.

"La llegada de Leo Messi abre una nueva etapa en la historia del club, con el objetivo de impulsar su crecimiento deportivo e institucional, reforzar su estructura y seguir apostando por el talento. El proyecto contempla una visión a largo plazo, con un plan estratégico que combina ambición, sostenibilidad y arraigo", apuntó la UE Cornellà, equipo que actualmente milita en la tercera RFEF, en un comunicado tras darse a conocer la compra de la entidad por parte de Messi.

"Leo Messi y su familia ya están listos para el inicio de temporada. De Cornellà al mundo, cada vez somos más vistiendo la verde como Leo y con ganas de que arranque nuestro gran reto", ha reivindicado ahora la entidad deportiva, cuyo estadio se ubica a muy pocos metros del campo del RCD Espanyol, también en Cornellà.

Desde la adquisición de la UE Cornellà por parte de Messi, se ha impulsado también la creación de un equipo femenino: "Un hito que marca el inicio de una nueva etapa dentro del proyecto deportivo y estructural de la entidad". Además, la marca alemana Adidas, que ya patrocinaba Messi, también se sumó al proyecto de la UE Cornellà como patrocinador técnico. De hecho, la marca alemana viste ya a todos los equipos de la UE Cornellà, desde el Primer Equipo hasta la categoría Sub-12. Un acuerdo que abarca toda la estructura deportiva del club, incluidos el Filial y el primer equipo femenino.

Nueva temporada, mismos abonos

Más allá de las imágenes de Messi y su familia, el club apunta que afronta la temporada 2026-2027, la primera bajo las riendas del argentino, como "un proyecto ilusionante con el objetivo de volver a Segunda RFEF y continuar construyendo un futuro del que toda nuestra gente pueda sentirse orgullosa". En esta nueva etapa, la entidad ha apostado así por mantener el precio de los abonos y, además, "premiar la fidelidad de las personas que quieran renovarlos".

El abono general tiene un precio de 60 euros, mientras que el abono infantil cuesta 30 euros. Los abonados de la temporada pasada podrán renovar hasta el 15 de septiembre con un 10% de descuento, de manera que el precio de renovación del abono general será de 54 euros. La reserva de asiento tendrá un coste adicional de 10 euros. Todos los abonos incluyen el acceso a los partidos que el primer equipo masculino dispute como local, un 15% de descuento en la camiseta oficial y un 5% de descuento en el resto de los productos de la tienda del club.