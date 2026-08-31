Junts se suma a la denuncia por la filtración de datos de 568 agentes de la Guardia Urbana de Barcelona

El grupo municipal de Junts en el Ayuntamiento de Barcelona ha denunciado al gobierno del alcalde, Jaume Collboni, ante la Agència Catalana de Protecció de Dades (Apdcat) por la filtración de datos personales de agentes de la Guardia Urbana. La formación se suma así a la denuncia presentada la semana pasada por los sindicatos policiales SIP-FEPOL y CSIF, que alertaron de la exposición de información personal y profesional de 568 agentes.

En un comunicado publicado este lunes, el líder de Junts, Jordi Martí, ha sostenido que la filtración "no es solo una negligencia digital: es un ataque directo a la seguridad" de la policía barcelonesa y ha considerado que el impacto causado es irreparable. Martí ha defendido la denuncia contra el gobierno municipal por no haber sido capaz, a su juicio, de garantizar la seguridad de los agentes. "No controlando ni gestionando esta brecha de seguridad, ha vulnerado el principio de confidencialidad y seguridad de los datos y ha demostrado tener una ausencia flagrante de medidas técnicas", ha afirmado.

Por su parte, fuentes municipales del Ayuntamiento de Barcelona explicaron que el consistorio "adoptará medidas urgentes para retirar de la Gaceta Municipal todos aquellos datos que comprometan la identidad de los policías". Además, remarcaron que en futuras publicaciones que afecten a la Guardia Urbana, como las que han dado pie a las denuncias, únicamente se pondrá el número de la Tarjeta de Identidad Profesional (TIP) de los agentes u otro dato, como un código asociado a este TIP para que el interesado tenga conocimiento de la resolución que le afecta.

El origen de la denuncia sindical

La denuncia de Junts se ha producido después de que, la semana pasada, los sindicatos policiales SIP-FEPOL y CSIF acudieran también a Protección de Datos por la filtración de la identidad de 568 agentes de la Guardia Urbana de Barcelona. Ambas organizaciones aseguraron que la exposición de estos datos personales y profesionales deja a los policías en una situación de mayor vulnerabilidad, especialmente en un contexto de alto nivel de riesgo terrorista.

El origen de la polémica se conoció hace dos semanas, cuando trascendió que el Ayuntamiento de Barcelona había publicado en la Gaceta Municipal un total de 606 registros con datos privados correspondientes a 568 agentes de la policía municipal, la Guardia Urbana.

Noticias relacionadas

Entre la información que quedó expuesta figuraban el número de identificación, nombre y apellidos, categoría, unidad y turno de trabajo de los agentes. La publicación se produjo al hacer públicos varios anexos relacionados con concursos de movilidad y promoción.