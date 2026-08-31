La falta de relevo generacional obliga a cerrar tras 38 años al restaurante Can Xus de Barcelona

Este mes de agosto ha cerrado Can Xus, otro de los restaurantes familiares de cocina catalana y mediterránea más emblemáticos del barrio de Horta, en Barcelona. Situado en el número 41 de la calle d’Horta, el último día de servicio tuvo lugar el pasado domingo, 30 de agosto, y se culminó con una última comida en el local. Glòria y Manel, sus propietarios, se jubilan a los 65 años y ponen fin al negocio sin relevo generacional. Actualmente, el restaurante está en venta y la pareja quiere que el espacio pueda tener una nueva vida como negocio o, si es posible, como casa familiar.

Los propietarios anunciaron hace dos semanas el cierre a través de Instagram. La publicación ya ha recibido más de 700 ‘likes’ y un centenar de comentarios. Según avanzó 'Betevé', desde que hicieron público el anuncio muchos clientes se han acercado al restaurante para despedirse. Sin embargo, Glòria y Manel ya habían comunicado seis meses antes a su clientela más fiel que Can Xus cerraría después del verano. “No nos lo hemos planteado como una última comida porque si hoy hubiéramos hecho una gran despedida, no cabíamos todos en un solo día”, aseguran.

El restaurante abrió sus puertas en 1988 en una masía del siglo pasado de piedra y madera, ubicada en el casco antiguo de Horta. Desde entonces, ha mantenido a los mismos proveedores para garantizar un producto de calidad y se ha especializado en carnes y pescados. “Somos especialistas en carnes y pescados y hemos trabajado con profesionalidad para ofrecer buenos platos y un servicio cercano”, explican sus propietarios. Durante estas cuatro décadas, Can Xus se ha convertido en un restaurante de toda la vida del barrio y ha mantenido el legado de la cocina catalana.

Con el cierre, Glòria y Manel ponen fin a un proyecto que ellos mismos definen como “nuestro trabajo, proyecto y sobre todo sueño”. En el mensaje de despedida publicado en redes sociales, el equipo de Can Xus también agradece a todas las personas que han formado parte del restaurante durante estos años. La pareja recuerda especialmente a los clientes que acabaron convirtiéndose en amigos, a las familias que han crecido junto al negocio y a “los momentos buenos y también los difíciles”, según explicaron a Betevé. “Pase lo que pase con el espacio, lo que nos queda es todo lo que hemos vivido aquí durante tantos años”.

Después de cuatro décadas, Glòria y Manel se quedan con los recuerdos construidos alrededor del restaurante. “Nos quedamos con las personas y los momentos que hemos vivido, son lo que realmente nos llevaremos de Can Xus”.