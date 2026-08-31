Los controles de patinetes eléctricos en L'Hospitalet elevan a 502 los vehículos requisados en 2026

La Guardia Urbana de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) ha superado este mes de agosto la cifra de 500 patinetes eléctricos requisados durante 2026. Con los cuatro vehículos retirados el pasado viernes 28 de agosto, en el marco del dispositivo policial Kanpai-Bastió desarrollado conjuntamente con los Mossos d’Esquadra, el balance acumulado se eleva hasta los 502 vehículos de movilidad personal (VMP).

"El dato representa un incremento significativo respecto al año anterior", reivindica el Ayuntamiento de L'Hospitalet en un comunicado después de que, durante todo 2025, la Guardia Urbana requisase un total de 340 patinetes eléctricos. Esto significa que, cuando faltan cuatro meses para terminar el año, ya se han retirado 162 vehículos más, una cifra que representa un incremento del 47,6% respecto a todo 2025. "El aumento de las actuaciones coincide con la intensificación de los dispositivos policiales y de los controles específicos sobre los vehículos de movilidad personal que se despliegan en diferentes puntos de la ciudad", insiste el consistorio.

En la segunda ciudad de Catalunya, la retirada de patinetes en la vía pública no es una cuestión menor. Según los Mossos d'Esquadra, en los últimos años, la mitad de los robos con violencia que se cometen en las calles de L'Hospitalet lo hacen personas que van en patinete. Aunque en los últimos meses la tendencia delincuencial ha ido a la baja, durante los últimos años el municipio había vivido varios incrementos de la criminalidad consecutivos. En estos tenían una especial incidencia los robos, que muchas veces se llevan a cabo en patinete eléctrico, ya sea para cometer el delito o para huir después. Ante este marco, la retirada de patinetes eléctricos busca contribuir a ayudar a reducir los robos en la localidad.

Reducir la delincuencia

El control de los patinetes eléctricos tiene, en este sentido, una doble finalidad. Por un lado, forma parte de las actuaciones de prevención de la delincuencia, ya que en muchas ocasiones estos vehículos son utilizados para facilitar la comisión de delitos contra el patrimonio, especialmente tirones, robos y huidas rápidas después de los hechos. Por otro lado, los controles permiten detectar y retirar de la vía pública los VMP que incumplen la normativa o pueden representar un riesgo para la seguridad vial.

Además de los controles de VMP que se realizan en dispositivos policiales como Kanpai o Bastió, la Guardia Urbana de L’Hospitalet y los Mossos d’Esquadra mantienen activo el dispositivo Nimbus, centrado específicamente en el control de los patinetes eléctricos en la ciudad. "Nimbus permite intensificar la detección de vehículos manipulados, patinetes que incumplen las condiciones legales de circulación y otras conductas que pueden comportar un riesgo para la seguridad vial. Al mismo tiempo, estos controles tienen una vertiente preventiva en materia de seguridad ciudadana", sigue el texto del ayuntamiento.

Entre las circunstancias que pueden motivar una intervención policial figuran la circulación con vehículos manipulados para aumentar sus prestaciones, la falta de los requisitos obligatorios para circular u otros incumplimientos graves de la normativa. Los vehículos requisados por estos motivos son trasladados al depósito municipal, donde permanecen hasta que sus titulares regularizan su situación de acuerdo con la normativa vigente o, si no se produce esta regularización, son destruidos.

La Guardia Urbana de L’Hospitalet, apunta el consistorio, continuará intensificando los dispositivos de control de los vehículos de movilidad personal, tanto a través de las actuaciones generales de seguridad ciudadana como del dispositivo específico Nimbus, con el objetivo de prevenir la delincuencia, reforzar la seguridad vial y garantizar una movilidad más segura para el conjunto de la ciudadanía.

Nueva normativa

Los controles adquirirán aún más relevancia a partir del 1 de octubre de 2026, cuando entrará en vigor la reforma del Reglamento General de Circulación. La nueva regulación establece un marco estatal más concreto para los vehículos de movilidad personal. Entre las principales novedades, se establece una edad mínima de 15 años para conducir un VMP, el uso obligatorio de casco de protección homologado o certificado y la obligación de señalizar las maniobras con el brazo. También se refuerza la prohibición de circular por las aceras y se mantienen restricciones de circulación en autopistas, autovías, travesías y determinadas vías interurbanas.

La reforma establece igualmente que los usuarios de VMP que circulen de noche o en condiciones de visibilidad reducida deberán llevar al menos un elemento luminoso o reflectante visible a una distancia mínima de 150 metros. Sin embargo, la obligación de que el propio VMP lleve el alumbrado encendido también durante el día no será exigible hasta el 1 de octubre de 2027.

La Guardia Urbana recuerda también que la velocidad máxima establecida para los VMP es de 25 kilómetros por hora y que los vehículos no se pueden manipular para incrementar sus prestaciones. Igualmente, está prohibido utilizar el teléfono móvil o auriculares durante la conducción y circular bajo los efectos del alcohol o las drogas.