Barcelona distinguirá en un congreso de noviembre a los mejores responsables de ciberseguridad

La séptima edición del Barcelona Cybersecurity Congress (BCC) distinguirá a los mejores responsables de ciberseguridad durante los días 3 y 5 de noviembre en el pabellón 2 del recinto de Gran Via de L’Hospitalet de Llobregat. Bajo el nombre de CISO Leadership Awards 2026, los galardones incluyen este año diez categorías, que van desde el reconocimiento al liderazgo femenino hasta el premio al CISO global del año, pasando por la distinción a la trayectoria profesional.

Organizado por Fira de Barcelona con la colaboración de la Agència de Ciberseguretat de Catalunya (ACC), el certamen premiará a profesionales que hayan destacado por su capacidad para anticipar riesgos, impulsar la innovación y fomentar la cultura de la ciberseguridad en sus organizaciones.

Las candidaturas están abiertas a directores de seguridad de la información, altos ejecutivos de seguridad y responsables de protección digital de entidades públicas y empresas privadas, que podrán presentar sus propuestas hasta el próximo 14 de septiembre a través de la web del certamen.

Un jurado presidido por la presidenta de Women4Cyber, Anett Mádi-Nátor, y formado por diez figuras del sector será el encargado de elegir a los ganadores. Entre sus miembros se encuentran los CISO de ISC2, Jon France, y de INCIBE, Marcos Gómez, así como la directora ejecutiva de arquitectura de ciberseguridad de JP Morgan, Katy Anton, entre otros. Los vencedores recibirán sus galardones el 4 de noviembre en un acto que se celebrará en el marco del Barcelona Cybersecurity Congress.

Una zona expositiva con un centenar de empresas

La entrega de estos premios será una de las actividades destacadas de un evento que contará con una zona expositiva con cerca de un centenar de empresas y un congreso articulado en torno a tres grandes ejes temáticos: la ciberseguridad como un riesgo estratégico para las empresas; la inteligencia artificial, la identidad y la confianza en el entorno digital; y la resiliencia sistémica, ciberfísica y de la cadena de suministro.

El BCC también dispondrá de un Showcase Corner para presentar soluciones innovadoras, un Networking Hub con la participación de los principales organismos europeos de ciberseguridad y The Startup Cyber Experience, un espacio dedicado a empresas emergentes. Además, se organizarán laboratorios hands-on, hackathons y sesiones prácticas para afrontar retos y compartir conocimientos.

Barcelona Cybersecurity Congress 2026 se celebrará conjuntamente con Smart City Expo World Congress (SCEWC), con el objetivo de potenciar las sinergias entre la digitalización de los entornos urbanos y la protección frente a las amenazas digitales, abordando de forma transversal los desafíos de la ciberseguridad.