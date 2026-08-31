Declarado el 25 de agosto
Los Bombers de Barcelona dan por extinguido el incendio forestal de Collserola
Según los Agents Rurals, la superficie afectada forma parte del Parc Natural de la Serra de Collserola
Los Mossos y los Agentes Rurales investigan si un detenido por quemar contenedores en Nou Barris está detrás del incendio de Collserola
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Los Bombers de Barcelona han dado por extinguido este lunes el incendio forestal declarado el día 25 en el norte de Collserola. El fuego, que ha afectado a 54,5 hectáreas y que comenzó en la carretera Alta de les Roquetes, en el distrito de Nou Barris, estaba controlado desde el día 26.
Una vez que el cuerpo de emergencias ha dado por apagadas las llamas, el Ayuntamiento de Barcelona ha desactivado el Plan de Actuación Municipal (PAM).
Según los Agents Rurals, la superficie afectada forma parte del Parc Natural de la Serra de Collserola, principalmente de zonas arboladas y matorral, y se distribuye entre Barcelona, con 51,65 hectáreas, y Montcada i Reixac (Vallès Occidental), con 2,85 hectáreas.
- Barcelona abrirá balcones y ventanas en 14 paredes medianeras que reformará en los próximos meses
- Xavier García Albiol: 'Badalona va a fiscalizar su limpieza para que el servicio se haga con pulcritud
- Detenidos los trenes de alta velocidad entre Barcelona y Girona por una caída de la tensión eléctrica
- Xavier García Albiol: 'Estamos esperanzados en revalidar la mayoría absoluta en Badalona
- Cae parte de la fachada de un edificio en Barcelona
- Casi la mitad de billetes sencillos del transporte público del área de Barcelona se validarán con tarjeta de crédito
- Detenido un miembro de la Organización Juvenil Socialista durante una pelea con jóvenes de Aliança Catalana en Sants
- Leo Messi se viste del Cornellà para el inicio de la temporada