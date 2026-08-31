Los Bombers de Barcelona dan por extinguido el incendio forestal de Collserola

Los Bombers de Barcelona han dado por extinguido este lunes el incendio forestal declarado el día 25 en el norte de Collserola. El fuego, que ha afectado a 54,5 hectáreas y que comenzó en la carretera Alta de les Roquetes, en el distrito de Nou Barris, estaba controlado desde el día 26.

Una vez que el cuerpo de emergencias ha dado por apagadas las llamas, el Ayuntamiento de Barcelona ha desactivado el Plan de Actuación Municipal (PAM).

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Según los Agents Rurals, la superficie afectada forma parte del Parc Natural de la Serra de Collserola, principalmente de zonas arboladas y matorral, y se distribuye entre Barcelona, con 51,65 hectáreas, y Montcada i Reixac (Vallès Occidental), con 2,85 hectáreas.