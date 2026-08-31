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El nuevo manual de Bicing: el código de colores que todo usuario de Barcelona debería conocer

Una estación puede tener físicamente más bicicletas de las que aparecen disponibles en la aplicación

Incremento de la demanda de Bicing en Barcelona: las medidas de verano para dar respuesta

El Bicing de Barcelona, mejor sistema de bicicleta compartida de España y cuarto del mundo

Bicing Barcelona.

Bicing Barcelona. / Jordi Cotrina

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Clara Dalmau Merencio

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Barcelona
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El Bicing se ha convertido en una de las opciones de movilidad habituales para desplazarse por Barcelona. El servicio registró 19,5 millones de usos durante 2025 y superó los 166.000 abonados, unas cifras que reflejan lo extendida que está la bicicleta compartida en la ciudad. Actualmente, la red dispone de 8.000 bicicletas y 557 estaciones repartidas por los diez distritos de la capital catalana, según los últimos datos del Ayuntamiento de Barcelona.

Con miles de bicicletas circulando cada día, no todas las que se encuentran físicamente en una estación están disponibles para ser utilizadas. De hecho, puede darse una situación que desconcierte a más de un usuario: llegar a una estación, ver varias bicicletas ancladas y comprobar que algunas de ellas aparecen como no disponibles en la aplicación Smou.

Esta app permite consultar en tiempo real la disponibilidad de bicicletas y anclajes de las estaciones del Bicing, además de reservar bicicletas, comprobar que una devolución se ha realizado correctamente y consultar el historial de trayectos.

Código de colores

Y es que la explicación está en los LEDS que incorporan las bicicletas del Bicing. El color y el tipo de iluminación indican en qué estado se encuentra cada vehículo y permiten saber si se puede utilizar o no.

  • Sin LED: significa que está disponible. En este caso, el usuario puede seleccionarla y utilizarla con normalidad.
  • LED rojo fijo: indica que la bicicleta no puede utilizarse. Puede haber sufrido una incidencia o encontrarse fuera de servicio, por lo que no aparecerá entre las bicicletas disponibles en la aplicación.
  • LED amarillo: la bicicleta está reservada para otra persona. Aunque continúe físicamente en la estación, no está disponible para el resto de usuarios.
  • LED rojo intermitente: la bicicleta se encuentra recargando batería. Por este motivo, tampoco puede cogerse en ese momento.

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Así, una estación puede contar físicamente con más bicicletas de las que aparecen disponibles en la aplicación. La clave está en que Smou no muestra todas las bicicletas que están presentes en la estación, sino únicamente aquellas que pueden utilizarse en ese momento.

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