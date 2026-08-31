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La mayor batalla de 'street dance' del año llega a Barcelona: solo uno pasará a la gran final mundial

Tras el veredicto del público, uno de los 16 mejores bailarines de street dance del país se llevará el título de Red Bull Dance Your Style España 2026

CONTEXTO | 10 minifestivales de música, proyectos culturales y espacios artísticos que funcionan a contracorriente en Catalunya

Manos y brazos en acción durante una clase de voguing en Street Dance Area.

Manos y brazos en acción durante una clase de voguing en Street Dance Area. / MAITE CRUZ

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Alma Rodelgo Llasat

Barcelona
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El campeón nacional del evento global Red Bull Dance Your Style de este año se dará a conocer el próximo sábado 5 de septiembre en la Sala Apolo de Barcelona. Tras el veredicto del público, uno de los 16 mejores bailarines de 'street dance' del país se llevará el título del Red Bull Dance Your Style España 2026. Además, el ganador obtendrá un billete directo —con viaje, dietas y alojamiento incluidos— para representar a España en el Last Chance Cypher de la Final Mundial, que se celebrará en Zúrich (Suiza) el 24 de octubre.

El cuadro definitivo de la competición se completará el mismo sábado por la tarde. El acceso para los dancers que participan en los filtros comenzará a las 16:00 h, dando paso a una jam previa abierta de 18:00 h a 20:00 h (coincidiendo con la apertura de puertas para el público general). En esta fase de corros, los jueces seleccionarán a cuatro bailarines locales de última hora. Estos clasificados se sumarán a los cuatro invitados de la organización (Sifer, Panda, Sofía Mae y Nahiel) y a los ocho finalistas de las fases regionales: Winston (junto a Kenan, Andrea y Sarita) como triunfador en Madrid, y Anubis (junto a P. Vibes, Karel y Angelock) como vencedor en Sevilla.

La gran Final Nacional arrancará oficialmente a las 20:30 h y se extenderá hasta las 22:30 h, consolidándose como una cita imprescindible de la cultura urbana. El formato destaca por su absoluta imprevisibilidad: se disputarán batallas eliminatorias 1vs1 de categoría mixta y 'all-styles' sin coreografías preparadas ni conocimiento previo de la música.

Especialistas en disciplinas como 'popping', 'afrodance', 'voguing', 'house', 'locking', 'waacking', 'hip-hop' o 'dancehall' tendrán solo unos segundos para improvisar y conectar con los asistentes, quienes tendrán el poder absoluto de decidir al ganador con sus votos. Las últimas entradas disponibles se pueden adquirir por 7 euros en la web de Red Bull España.

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Desde su irrupción global en 2019, este formato ha viajado por ciudades como París, Johannesburgo, Frankfurt, Mumbai y Los Ángeles, forjando leyendas urbanas a través de momentos virales. En esta plataforma internacional, los freestylers más innovadores del planeta se enfrentan en duelos 1 contra 1 de categoría mixta y all-styles. La esencia pura del freestyle exige una adaptación absoluta: no existen coreografías preparadas ni conocimiento previo de la música, sino una playlist impredecible que fluye desde clásicos eternos y éxitos masivos hasta temas profundos. No hay jurados profesionales ni puntuaciones; la multitud en la sala posee el voto y el veredicto definitivo.

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